Kadri Tegelmann: mulle meeldib, kui mind mugavustsoonist välja visatakse

Kadri Tegelmann rääkis Vikerraadios, et pärast pikki aastaid ooperiõpinguid Hollandis sai ta aru, et ooper pole päris tema rida ja talle pakub rohkem huvi erinevaid stiile segada. Tegelmanni sõnul meeldivad talle projektid, kus ta mugavustsoonist välja visatakse.

"Läksin 2006. aastal Hollandisse Haagi kuninglikku konservatooriumisse klassikalist laulu õppima. Tegin seal oma bakalaureuse kraadi, sealt edasi läksin Hollandi ooperiakadeemiasse, kus ma sain magistrikraadi. Elu on nüüd nii sättinud, et ma olen sinna elama jäänud," ütles Kadri Tegelmann, kes elab Hollandis juba 20 aastat.

Praegu on Tegelmann vabakutseline. "Pärast ooperiõpinguid sain ise sisimas aru, et klassikaline ooper ikkagi ei ole see rida, mida ma tahan ajada. Mulle meeldib laulda ja mulle meeldib muusika, aga hakkasin otsima teistmoodi teed ja teistmoodi muusikuid, et teha projekte, mis mulle meeldivad," tõi Tegelmann välja.

"Mulle meeldib erinevaid stiile segada. Esimene projekt, mida ma Hollandis pärast oma õpinguid tegin, oli projekt nimega DJ Mozart, kus olid koos hiphop-artistid, DJ ja Mozarti looming. Hiljem olen teinud koostööd lasteteatrite ja nukuteatritega, viimane suurem tuur oli mul Hollandis tantsuetendus, kus ma natuke pidin tantsima, aga laulsin ka," tõi Tegelmann välja.

Lavastusse "Elajannad². Granaatõunapuu, anna mulle relvad" osalema kutsus Tegelmanni Mingo Rajandi. "Ma ise kirjutasin talle, et mulle väga meeldib, mis ta teeb. Saime kokku ja tekkis mõte koostööd teha. Mulle meeldivad projektid, kus mind natuke visatakse mugavustoonist välja, et endas peab leidma uued küljed ja selle projektiga on seda hästi palju juhtunud," tõdes Tegelmann.

Lavastus räägib lähisuhtevägivallast mitmel tasandil. "Vägivald ei jäta alati sinikaid. On ka vaimne vägivald. Dramaturg on Lilli Luuk, tekste on kirjutanud Brigitta Davidjants, Maarja Kangro, Kaisa Ling ja Triin Soomets."