Oskar Seeman: olen ise ka peast veel pigem laps

Näitleja Oskar Seeman rääkis saates "R2 Hommik!" lastelavastustes mängimisest ja tõdes, et kuna ta ise on ka peast veel pigem laps, naudib ta lastele mängimist väga.

"Tegemist on koguperemuusikaliga," ütles Endla teatri näitleja Oskar Seeman, kes lööb kaasa etenduses "Nösperi Nönni Natuke". "Eelkõige lastele mõeldud lavastusi tehakse teise kraadi ja teiste suundadega, et säiliks lust ja lõbu ja et see kõik ka üle rambi kanduks. See nõuab tegijatelt teatavat rahu ja lõbu ja lusti, mida tragöödiate ja draamade puhul ei peaks nii väga silmas pidama. Lastele teha on ütlemata tore. Kuna ma ise olen ka peast veel pigem laps, siis suudan seda kõike teha mõnusa tööenergiaga. Mulle see meeldib."

Seeman tõi välja, et näitlejatudengite puhul on paratamatu tung tahta teha ja pääseda ligi suurtele materjalidele ja suurtele tunnetele. "Eks see pidev tõestamise ja eneseavastamise vajadus on ju igati loomulik."

"Nösperi Nönni Natuke" räägib Seemani sõnul sellest, kui suur tähtsus on selles, kuidas laps oma kujunemisaastad veedab.

"See on eneseavastamise lugu. Oma tegelase perspektiivist lähtudes saan öelda, et see on enda südamehääle tundmaõppimise lugu. Etendustel anname kaasa harjutuse, kuidas keerulistes olukordades raskete valikute ees seistes langetada õigeid otsuseid, mis ei jää kaugemas tulevikus kripeldada ja millega võib oma südame kõlakojas rahule jääda," selgitas Seeman.