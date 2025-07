Sepo Seeman: alanud on krediitkaardi ajastu

Näitleja ja muusik Sepo Seeman rääkis Vikerraadios, et suvel väga palju üritusi ja mänge ei ole ning talle tundub, et alanud on krediitkaardi ajastu. Seemani sõnul tuleb sel suvel korraks kokku ka ansambel Kala, et kalli sõbra mälestuseks pidada maha üks korralik pidu.

"Suvi väga töine ei ole. Nii palju kui ümberringi kuuled, siis ega meie ala inimestel üldse väga palju üritusi ja mänge ei ole, nii et alanud on krediitkaardi ajastu," muigas näitleja ja muusik Sepo Seeman.

Seeman toimetab küll väikese suveteatriga Pärnu jahtklubis, aga sel suvel ta ise neis etendustes kaasa ei löö. "Mängivad Mihkel Raud ja Oskar Seeman, muusikat teeb Jaanus Jantson. See on meie oma armas põlve otsas tehtud teater. Mina lähen Kiidjärvele, kus mängitakse etendust "Rohelised niidud." Seal aeg lendab ja seisab korraga," tõdes Seeman.

Seeman käis oma kursuse kooriga "Hänike" ka tänavusel laulupeol. "See on sõpruskond, kes on jäänud kokku juba malevast."

Laulu- ja tantsupeol on Seeman tantsija ja lauljana osalenud ka varem.

Üle pikkade aastate tuleb üheks korraks kokku ka ansambel Kala. "Bändi liikmel Priit Valknal on sünniaastapäev ja selleks puhuks mõtlesime, et teeme kummarduse sõbrale, mis on ka selle kontserdi nimi. Pärnus tuleme kokku kuursaalis ja järgmisel päeval oma talus, mis meil oli ühine, sinna tuleb lähim sõpruskond."

Kala on kursuse bänd, mis mingil ajal muutus ka töötegemiseks. "Bändi hiilgeaegadel, kui pidusid peeti rohkem ja ega me selle üle kurvad ei olnud."