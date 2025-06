Sepo Seeman: Oskar on aasta isa

Lastekaitsepäeval olid saates "Hommik Anuga" külas näitlejatest isa ja poeg Sepo ja Oskar Seeman. "Kui ma rahva ette lähen, siis ma pean ütlema, et ma olen Oskar Seemani isa. See sulatab jää," muigas Sepo.

Oskar lisas, et ka isa kuulsus on teda terve elu saatnud. "Ükspuha kui kõvasti ma karjun, ei suuda hüpata üle oma varju," tsiteeris ta Päär Pärensoni. "Esimene kord, kui see toodi kandikul väga tugevalt välja, oli lavakunstikoolis tantsutunnis, kus tegin ühel hetkel nii, nagu sisetunne ütles. Ühel hetkel läksid käed laiali ja Laine Mägi ütles, et sina enam ei tohi nii teha, su isa on selle tühjaks mänginud – ära aja käsi laiali," meenutas Oskar.

Eelmisel aastal sai Oskar samuti isaks. Tema perre sündisid kaksikud Lucas ja Rosanna. Sepo sõnul on Oskar suurepärane isa. "See on väga uskumatu. Mega," kiitis ta poega. "Tal on mingi uskumatu energia sees. Tal jagub aega nii lastele ja naisele kui ka selle kõrval igasuguseid muid asju teha, nii teatrit kui linnade vahel sõitmist. Pluss ta on vabakutseline. See on julgus."