Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

"Tänapäeva maailmas, kus kõigil on taskus telefon, kaamerad, siis mina ei usu, et Eestis on puuma lahtiselt. Ühtegi tõendavat kaadrit või videoklippi ei ole. Kõik, mis on näidatud, on ilves või muu loom," rääkis ta "Terevisioonis".

Ränga hinnangul oleks puuma tõenäoliselt inimeste keskel, mitte metsas varjul. "Ja kui ta tõesti kuskil lahti peaks olema, sest keegi ei saa väita, et tõesti ei ole, siis ilmselgelt on ta lahti pääsenud inimese käest. Siis ta on inimese loom ning ta ei peida ennast metsas, siis ta oleks kogu aeg inimeste keskel. Seega väga vähe tõenäoline, et puuma meil metsas on," lisas ta.

Tema sõnul ei vasta ka tõele väited, et puuma võiks puhata terrassil või põõsaste all. "Kuskil oli uudis, et ta magas kellegi terrassi peal, aga tegelikult puuma puhkab kindlasti kõrgemal, ta ei maga kuskil põõsaste all, vaid pigem on suurema puuoksa peal. Ja ta on hästi uudishimulik. See, et ta ennast kuskil peidaks, seda tõenäoliselt ei ole."

Lisaks tõi Ränk välja, et puuma on väga aktiivne loom. "Ilmselgelt on ta aktiivsem õhtusel perioodil ja varahommikul, aga ta on ikkagi suur kaslane, hästi mänguline," märkis ta.