Sander Õigus: viimase 15 aastaga on stand-up saanud Eesti kultuuri osaks

Koomik Sander Õigus ütles saates "Hommik Anuga", et Eesti koomikute tase on tema arvates samuti väga hea ning rahvusvaheliselt küsitakse juba aeg-ajalt, et mida te seal oma kraanivee sisse segate.

Sander Õigus, kes tegi oma esimese stand-up esinemise ligi 15 aastat tagasi, rõhutas, et ta on alati öelnud, et kui keegi tegi enne 2011. aasta kevadet Eestis stand-up'i, siis võib talle kirjutada. "Aga seni pole keegi veel kirjutanud," ütles ta.

Koomiku töö meeldib talle väga ning ta ei oskakski midagi muud teha. "Eks seal on palju erinevaid osasid, sellist asja tehes oled paratamatult ka ettevõtja, ma olen ürituste korraldaja ka, sest mulle meeldib asju ise teha," sõnas Õigus ja rõhutas, et stand-up on väga sõltuvusttekitav. "Mul on raske teha muid projekte, sest mulle meeldiv lihtsalt teha laivis stand-up'i."

Välismaal koomikuna töötamist võib Sander Õiguse sõnul vaadata ka harjutamisena. "Eestis tuleb mingi hetk piir ette, kui palju üldse saab, Tallinnas on mõnus, siin saad nädalas viis-kuus korda laval käia, aga näiteks Edinburgis tegin viimase nädala ajaga 46 esinemist, see on natukene teine korduste arv," kinnitas ta.

"Stand-up'is sa üritad aru saada, mis on inimkogemuses universaalne, millest nad mõtlevad ja millest nad tahavad, et keegi räägiks," mainis Õigus ja lisas, et see on tema sõnul täielik müüt, et keel oleks kuidagi takistus. "See on nüüdseks juba vastupidi, näiteks Austraalias ma olen kavas koos 15 Austraalia koomikuga, kes on sellest samast linnast ja räägivad sama juttu, aga mina olen see üks tüüp veidra aktsendiga."

Viimase 15 aastaga on Õiguse sõnul saanud stand-up Eesti kultuuri osaks. "Ma ei arva, et see on mingi keldris põlve otsas tehtud asi ja see on ka põhjus, miks ma julgen nüüd Eestist ära käia, sest ma ütlesin alati, et me kõigepealt ehitame üles Eestis töötava skeene, et see oleks päris asi, mis töötab, ning siis me saame hakata väljas käima, sest see asi ei lähe siit enam kuhugi."

Eesti koomikute tase on tema arvates samuti väga hea. "Komöödiaklubides üle maailma räägitakse eestlastest juba sosinal ja nii mõnigi rahvusvaheline korraldaja on meie käest küsinud, et mis teil seal toimub, mis teil seal kraanivee sees on," mainis ta.

"Ma tahaks, et meid ei oleks vaja, sest komöödia peaks elama meie enda sees, meie enda kodudes, peres ja õhtusöögilaua taga, mul on kahju, et me oleme sellest teinud toote, aga vaja on teda igal juhul, ilma naljata ei saa," rõhutas Sander Õigus.

"Hommik Anuga" on ETV eetris 12. oktoobril kell 10.00.