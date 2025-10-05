X!

Erik Sakkov: Pantokraatori uus album "Déjà vu" on heategevusprojekt

Hommik Anuga
Foto: ERR
Hommik Anuga

Pantokraatori asutajaliige Erik Sakkov rääkis saates "Hommik Anuga", et bänd pole kuhugi kadunud, vaid lindistab ja mõtleb uusi lugusid välja. Sakkovi sõnul on nende uus album "Déjà vu" heategevusprojekt, mille tulu läheb vähiravifondile "Kingitud elu", sest Pantokraatori bändi pole kunagi tehtud raha pärast.

"Inimestele tundub, et bänd Pantokraator on kuhugi kadunud, aga tegelikult bänd lindistab ja mõtleb uusi lugusid välja," ütles Pantokraatori asutajaliige Erik Sakkov.

Sakkovi sõnul öeldakse nende bändi kohta sageli progebänd, aga Sakkovile meeldiks mõelda ja öelda, et nad mängivad eesti rahvuslikku rokkmuusikat.

Bändi uuel albumil on lugude sõnade autoriteks Peep Ilmet, Merca, Juhan Liiv, August Sang.

"Mait Karm, kes tõi loo "Déjà vu", ütles, et temal tuli kananahk peale, kui ta luges seda luuletust. August Sang kirjutas selle luuletuse 1938. aastal, mõningatel andmetel 1939. aastal, kirjeldades seda, mis siis oli, aga see kõlab täpselt selliselt nagu see oleks täna kirjutatud," sõnas Sakkov.

Albumi tulu läheb Sakkovi ettepanekul vähiravifondile "Kingitud elu". "Pakkusin bändile välja, et teeme nii, et see on puhas heategevusprojekt. Pantot pole kunagi tehtud raha pärast ja kõik olid sellega õnneks nõus," nentis Sakkov.

Erik Sakkov Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

10:50

Ülemsootska Jalmar Vabarna: minu töö on nüüd palju magada

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

10:48

Korilane Ülle Lichtfeldt: tühja korviga mina metsast välja ei tule

03.10

P-komando sulelised hävitavad Harku vallas edukalt hispaania teetigusid

03.10

"Terevisiooni" nädala hoidis: Katrini apelsinimoos ilma apelsinita

12:50

Ettevõtja Kristel Kruustük: minu ettevõtlusteekond algas eeskujudest

02.10

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

04.10

Ajaloolane: kaks Vana Toomast on pensionile jäänud ja üks peab tornis vahti

15:30

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

01.10

Nooremteadur: vorsti ja juustu võiks asendada tervislikumate valikutega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo