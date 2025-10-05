Erik Sakkov: Pantokraatori uus album "Déjà vu" on heategevusprojekt

Pantokraatori asutajaliige Erik Sakkov rääkis saates "Hommik Anuga", et bänd pole kuhugi kadunud, vaid lindistab ja mõtleb uusi lugusid välja. Sakkovi sõnul on nende uus album "Déjà vu" heategevusprojekt, mille tulu läheb vähiravifondile "Kingitud elu", sest Pantokraatori bändi pole kunagi tehtud raha pärast.

"Inimestele tundub, et bänd Pantokraator on kuhugi kadunud, aga tegelikult bänd lindistab ja mõtleb uusi lugusid välja," ütles Pantokraatori asutajaliige Erik Sakkov.

Sakkovi sõnul öeldakse nende bändi kohta sageli progebänd, aga Sakkovile meeldiks mõelda ja öelda, et nad mängivad eesti rahvuslikku rokkmuusikat.

Bändi uuel albumil on lugude sõnade autoriteks Peep Ilmet, Merca, Juhan Liiv, August Sang.

"Mait Karm, kes tõi loo "Déjà vu", ütles, et temal tuli kananahk peale, kui ta luges seda luuletust. August Sang kirjutas selle luuletuse 1938. aastal, mõningatel andmetel 1939. aastal, kirjeldades seda, mis siis oli, aga see kõlab täpselt selliselt nagu see oleks täna kirjutatud," sõnas Sakkov.

Albumi tulu läheb Sakkovi ettepanekul vähiravifondile "Kingitud elu". "Pakkusin bändile välja, et teeme nii, et see on puhas heategevusprojekt. Pantot pole kunagi tehtud raha pärast ja kõik olid sellega õnneks nõus," nentis Sakkov.