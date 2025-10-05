Beati Mandolini liige Ants Õnnis: sain itaalia muusika nakkuse juba lapsena

10. sünnipäeva tähistav sitsiilia rahvamuusikat viljelev Beati Mandolini liige Ants Õnnis rääkis saates "Hommik Anuga", et tema sai itaalia muusika nakkuse külge juba lapsena. Ansambli liige Tõnu Raadik oli kümme aastat tagasi see, kes julgustas bändi lugusid salvestama.

"Mina sain itaalia muusika nakkuse juba lapsepõlves," ütles Beati Mandolini liige Ants Õnnis. "Natuke oli mul haigust juba küljes ja siis sattusin Sitsiiliasse, kus ma nägin ehedaid tänavamuusikuid. Mul oli isegi pill toona kaasas, mängisin nendega koos ja nad olid väga üllatunud."

Ansambli liikme Teet Veskuse sõnul on proovid ja esinemised nii toredad, et pärast seda on nad mitu aastat nooremad.

Bändi üheks võtmetegelaseks on Tõnu Raadik, kelle õhutusel bänd omal ajal muusikaga tegelemist pooleli ei jätnud, sest Raadik nägi bändis suurt potentsiaali. "Sa julgustasid mind omal ajal väga palju, kui me sinu juures esimesi lugusid salvestasime, siis ma olin ise ka veel otsingutel," meenutas bändi liige Anto Õnnis, kes on bändis solist.

Beati Mandolini tähistab tänavu oma 10. sünnipäeva.