Estonian Percussion Group teeb ööpäevaga Eestile tiiru peale: kõik võib valesti minna

"Põhiline põhjus on selles, et löökpilliansambel on Eesti publikule ikkagi võõras," avas löökpillimängija Tanel-Eiko Novikov saates "Hommik Anuga" ettevõtmise tausta. "Mõistame, et leida aega, et tulla kuskile teise Eesti otsa selleks, et kuulata midagi täiesti uut, võib olla natukene hirmutav. Nii et me otsustasime et kui Muhamed ei tule mäe juurde, viime mäe Muhamedi juurde."

Kuigi muusikutel on kõik väga täpselt planeeritud, saab siiski kõik valesti minna, nentisid nad.

"Esiteks ilm. Kui on paha ilm, siis me lihtsalt jääme hiljaks, sest me ei saa kiiremini sõita, kui vastav ilmastikuolu võimaldab. Auto võib katki minna, mõni teine auto võib katki minna. Logistiline plaan, et me saadame igale poole omale pillid ette, tähendab seda, et meil on taustameeskond päris suur. See tähendab, et kui nendega peaks mindagi juhtuma, siis me võime kuskile kohale jõuda, aga instrumente pole," märkis Lauri Metsavahi.

