Klassikaraadio hindab igal esmaspäeval koos spetsialistidega

Klassikaraadio kutsub igal esmaspäeval stuudiosse hinnatud muusikuid ja valdkonna spetsialiste, kes jagavad oma muljeid ja emotsioone äsjanähtud "Klassikatähed 2025" etteastete kohta.

Kui "Klassikatähed 2025" osalejad esitlevad televaatajatele ja raadiokuulajatele enda võimeid pühapäevaõhtuti, siis järelkaja saatele kostab Klassikaraadios igal esmaspäeval kell 13.05.

Stuudiosse on palutud klassikalise muusika asjatundjad, muusikud ja ka varasemad võistlejad, kes jagavad oma vahetuid muljeid saatest.

Avasaadet hindasid Klassikaraadios "Klassikatähed" avahooaja 2013. aastal aastal võitnud Marcel Johannes Kits ja ajakirja Muusika peatoimetaja Ia Remmel.

Teise saate muljeid jagasid Klassikaraadios 2016. aastal "Klassikatähed" võitnud Sten Heinoja ja muusikateadlane Saale Kareda.