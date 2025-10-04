Lasteaed tähistas mootorratta sünnipäeva tsiklifännide külaskäiguga

Tallinna Kadaka lasteaias käis 50 nahktagides tsiklifänni oma mootorrattaid näitamas. Lasteaia juhataja Maili Vaarpu sõnul võiks juba maast-madalast erineva tehnika ja selle kasutamisega ennast kurssi viima hakata, sest siis on meil tulevikus palju teadlikumad liiklejad.

"Kui meid kuskile kutsutakse, siis alati hea meelega lähme, siin lasteaias oleme esimest korda," ütles mootorrattur Urmas Nuiamäe.

Mootorratturid kutsus lasteaeda külla direktor Maili Vaarpu, kellele meenus, et tänavu möödub esimese kaherattalise mootorsõiduki leiutamisest 140 aastat.

"Mõtlesin, et tuleb selline pehme, nunnu ja karvane üritus, kus mul on võib-olla viis külastajat. Järsku läks see asi viraalseks ja lasteaias oligi mootorrattureid kokku 50, tundub, et lapsed meeldivad ratturitele," rõõmustas Tallinna Kadaka lasteaia direktor Maili Vaarpu.

Direktori sõnul oli väga huvitav see, et erinevate instantsidega vesteldes ja neile teada andes, et selline sündmus on lasteaias plaanis, ütlesid kõik, et see on väga lahe mõte.

"Pigem on suund see, et kui juba maast-madalast erineva tehnika ja selle kasutamisega ennast kurssi viima hakata, siis on meil tulevikus palju teadlikumad liiklejad," tõi Vaarpu välja sündmuse eesmärgi.

Lasteaias on käinud ka päästeamet, munitsipaalpolitsei ja politsei oma masinaid näitamas.

Lapsed jäid sündmusega väga rahule, enim meeldis neile mootorratta seljas ja külgkorvis istuda ning signaali lasta.