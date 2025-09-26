Klassikatähti ootab saates šokeeriv muusikaline väljakutse

Klassikatähed saavad šokeeriva väljakutse osaliseks, kui peavad proove tegemata laval koos musitseerima professionaalsete muusikutega. Noortega astuvad laval üles Indrek Laul, Tallinna Filharmoonia kammerkoor koos dirigent Tõnu Kaljustega, Hortus Musicus, Elina Netšajeva, Hans Christian Aavik ja Karolina Aavik ning Olav Ehala ja Lembit Saarsalu.

"Ma olen "Klassikatähtede" kõik hooajad läbi vaadanud koos õega, kes on ka ooperisolist," ütles klassikatäht Harald Trass.

"Olin viiene, kui nägin üht ooperit ja mulle tundus, et nad ei saa üldse hakkama, sinna peaks appi minema," meenutas klassikatäht Annabel Soode, milline oli tema esimene kokkupuude ooperiga.

Löökpillimängijal Karl Martin Tombakul anti pilli harjutamiseks lausa "Terevisiooni" stuudio, sest kuskile mujale ei mahu noor muusik ära. "Mul on kümneid pille, kaalu osas võib öelda, et 300–400 kilogrammi pille, mis on ainult mulle siin "Klassikatähtede saates" sõnas klassikatäht Karl-Martin Tombak.

Tuule-Helin Krigul alustas flöödi mängimist seitsmeaastaselt. "Nüüd saab 15 aastat täis. Pill ju sätendab nii kaunilt, kõla on imeilus ja seda on nii kerge kaasas kanda, ütles klassikatäht Krigul, miks ta valis oma instrumendiks just flöödi.

Klassikatäht Havril Sydoryk on pärit Ukrainast ja Eestisse tuli klaverit õppima pärast lühikest vahepeatust Prantsusmaal. "Hakkasin klaverit mängima kuueaastaselt, nii et mängin juba kümme aastat," tõdes klassikatäht Sydoryk, kes räägib väga hästi eesti keelt, kuigi alustas keele õpinguid vaevalt paar aastat tagasi.

"Olen elevust täis, mängin klarnetit juba 15 aastat. Ma ikka ütlen, et mitte mina ei valinud klarnetit, vaid klarnet valis minu," muheles klassikatäht Isabella Runge. "Praegu on mul on tunne nagu oleksin heas unenäos."

"See saade arendab noori meeletult," ütles žürii liige Risto Joost. "Kõik, kes on selle protsessi läbi käinud, ei ole enam samad inimesed, kes nad olid esimesel saatepäeval."

"Tahan õnnitleda neid kuut noort, kes finaali välja on jõudnud, sest see on erakordne konkurss, mis üle viie aasta on ETV eetris," ütles Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubits.

Noored klassikatähed saavad saates suure üllatuse osaliseks, kui peavad eelnevalt proove tegemata laval koos musitseerima professionaalsete muusikutega.

"Havril tunnetab muusikat," ütles pianist Indrek Laul, kes mängis koos Havril Sydorykiga klaverit. "Mängisime väga keerukat lugu, ja kuigi me pole proovi teinud, läks meil nii hästi nagu oleksime varem ka proovi teinud."

Tallinna Filharmoonia kammerkoori ja dirigent Tõnu Kaljustega koos musitseerinud Karl Martin Tombaku sõnul tema pea lausa plahvatas emotsioonidest, kui selgus, kellega ta lava jagab.

Klassikatäht Karl Martin Tombak musitseerimas Tallinna Filharmoonia kammerkoori ja dirigent Tõnu Kaljustega

"Isabella on suurepärane muusik, kellega koos on väga lihtne mängida," sõnas viiuldaja Hans Christian Aavik, kes musitseeris koos klarnetimängija Isabella Runge ja pianist Karolina Aavikuga.

Klassikatäht Isabella Runge musisteerimas koos viiuldaja Hans Christian Aaviku ja pianist Karolina Aavikuga

Hortus Musicusega koos musitseerinud Tuule-Helin Krigul sai lausa šoki, kui avastas, et temaga jagab lava ansambel Hortus Musicus.

"Inimesed, kes levivad ühises vaimses atmosfääris, ei peagi kokku harjutama. Tuule oskas kuulata ja andis oma panuse," ütles muusik Andres Mustonen.

Ooperilaulja Annabel Soode musitseeris koos Olav Ehala ja saksofonist Lembit Saarsaluga. "See kaunis eestikeelne tekst kõlas Annabeli suust väga ilusti," tõdes Ehala.

Kitarrist Harald Trass jagas lava ooperisolist Elina Netšajevaga. "Üksteise mõistmine tuli kohe esimesest sekundist. Millise graatsia ja tunnetusega seda lugu tegime oli lausa üllatav!" ütles Netšajeva.