Selgusid "Klassikatähtede" osalejad

Telepubliku poolt palavalt armastatud võistlusele "Klassikatähed" kandideeris tänavu rekordarv noori muusikuid, kokku 31. Neist 18 kutsus eelžürii esinema Estonia kontserdisaali, kus tihedas konkurentsis valiti saatesse võistlema kuus noort muusikut. Eelvoorus tuli kõikidel osalejatel esitada kolmeminutiline teos ning vastata žürii küsimustele.

"Klassikatähtede" originaalformaadi üht autorit, helilooja Timo Steinerit hämmastas osalejate muusikaline tase ja väljendusvabadus.

"Tänased noored juba teadsid, millise võistlusega on saate näol tegu ja oldi põnevil telemaailmaga kohtumisest. Muusikalise vabaduse kõrval hämmastas ka noorte sõnaline väljendusvabadus ja rõõm ning soov oma oskusi ning andeid maailmaga jagada. Ja mis kõige tähtsam, kui pillimängu või laulu alguses jääb žüriil kuulamisnaudingust hing peaaegu kinni, siis on, mida oodata," lausus ta.

Pärast viit aastat taas eetrisse naasvas "Klassikatähtede" saates asub võistlema kuus silmapaistvat noort osalejat, kellest üks on laulja ja viis mängivad erinevaid instrumente. Võistlejate kõrgest tasemest annab tunnistust ka nende senine lava- ja hariduskäik mainekates muusikakõrgkoolides nii Eestis kui ka Euroopas.

Timo Steineri sõnul on viis aastat muusikute kasvamises ja arengus pikk aeg, mis omakorda väljendus väga heade kandidaatide reas. "Saatesse pääsemisel said otsustavaks pisikesed nüansid, nagu esitatava teose valik ja hetke esitusvõimekus, aga ka üldine väljendusoskus ja mõtteerksus."

"Klassikatähed 2025" saates osalevad kitarrist Harald Trass Kölni muusikaakadeemiast, klarnetimängija Isabella Runge Šotimaa kuninglikust konservatooriumist, flöödimängija Tuule-Helin Krigul Sibeliuse akadeemiast, sopran Annabel Soode Eesti muusika- ja teatriakadeemiast. Võistluse noorimad tulevad Tallinna muusika- ja balletikoolist – löökpillimängija Karl Martin Tombak ja Ukraina juurtega pianist Havryil Sydoryk.

Eelvoorus hindas osalejaid žürii, kuhu kuulusid helilooja ja MUBA koolijuht Timo Steiner, pianist ja "Klassikatähed 2016" võitja Sten Heinoja, Eesti Kontserdi peaprodutsent ja tšellist Maarit Kangron, viiuli-, vioolamängija ja dirigent Andres Kaljuste, ERSO flöödimängija Mari-Liis Vind, Klassikaraadio toimetaja Miina Pärn ja ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.

"Klassikatähed 2016" võitja, pianist Sten Heinoja on lummatud tänavuse konkursi erakordselt kõrgest tasemest. "Oli tõesti keeruline otsustada ning tekkis tuline arutelu, keda neist saatesse kutsuda. See võistlus just koos telekogemusega annab hindamatu pagasi ning teeb iga artisti päeva pealt tuttavaks väga suure auditooriumiga. Minul tuli rekordarv kontserte juurde pärast võitu 2016. aastal."

"Klassikatähtede" uus hooaeg jõuab vaatajateni sel sügisel, kaunistades 70. sünnipäeva tähistava ETV programmi. Saatesari valmib koostöös Eesti Kontserdi ja Klassikaraadioga. Noorte muusikute pingutustele paneb õla alla ka kultuuri toetav erasektor.

Saatesarja neli esimest salvestust toimuvad augustis Tallinnas telemajas, kuhu on kaasa elama oodatud ka publik. Salvestusele registreerumise info leiab "Klassikatähtede" kodulehelt.