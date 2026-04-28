Elina Netšajeva: mu negatiivsed mõtted viisid südame rütmihäireteni

Elina Netšajeva rääkis "Terevisioonis", kuidas ta oma negatiivsete mõtetega stressitaseme nii kõrgeks ajaks, et tal tekkisid südame rütmihäired. Netšajeva laulis Tallinna kesklinnas keset liiklusmüra "La forzat", soovides tõmmata tähelepanu südametervisele ja tõdes, et südamekontrollis võiks käia juba 30-aastaselt.

Tallinna kesklinnas toimus aktsioon, et tõmmata tähelepanu südametervisele, sest aprillikuu on südamekuu.

"Oli väga tore näha inimeste reaktsiooni, kui ma keset Tallinna kesklinna laulsin laulu "La forza". Hääl on mul ju üsna vali. Kõige naljakam oli situatsioon, et seal istusid ka inimesed, kes ei ole oma elus kõige paremaid valikuid teinud, neil võib-olla ei ole praegu kodu, nad tarvitavad liiga palju jooke, ja neil olid silmad pisarates. Nad tänasid mind ja ütlesid, et minu pärast nad nutavad siin praegu. See oli minu jaoks kompliment, sest need olid inimesed, kes muidu teatris ega ooperis ei käi, aga see puudutas neid, läks neile südamesse. Nii et muusika on ka üks väga hea südameravim," nentis laulja Elina Netšajeva.

"Me olime kõik punases ja pöörasime sellega tähelepanu südametervisele. Kui stressitase on väga suur, on ka suurem tõenäosus, et võivad tekkida südamega probleemid," lisas lauljanna.

Netšajeval endal oli koroona ajal kogemus, et ta muretses väga selle pärast, mis nüüd edasi saab, sest kõik esinemised jäid ära. "Muretsesin, et kuidas ma hakkama saan. Kuna tööd ei olnud, millele kontsentreeruda, siis lihtsalt uppusin omaenda negatiivsetesse mõtetesse. Stressitase läks väga kõrgele," meenutas ta. "See ei ole korraks stress, vaid kestis pikk aega, muutus igapäevaseks fooniks, asi läks päris kurvaks ja mul tekkisidki südamerütmihäired," meenutas lauljanna. "Öösel ärkasin üles, sest süda kloppis ja läks rütmist välja."

Netšajeva tõdes, et tema oli selles mõttes väga halb näide, et ta kohe arsti juurde ei läinud, vaid ostis viimase raha eest hoopis reisipiletid ja sõitis Eestist ära. "Tegelikult oleks pidanud minema kohe arsti juurde. Aga see on hea näide sellest, kuidas võib iseenda mõtlemisega ennast haigeks teha. See oli mulle väga hea õppetund."

Ka tema vanaisal on südamega probleeme. "Sellel haigusel tuleb kogu aeg silma peal hoida. See tuli vanaisal ka suurest stressist ja oligi infarkt. Tasub ennast hoida ja käia kontrollis. Mitte ainul vanemas eas, vaid juba alates 30-aastaselt. Süda on ju meie mootor, mis meid läbi elu edasi viib. Kui mootor pipardab, siis sõit läbi elu ei ole üldse nii lustiline nagu võiks olla." sõnas Netšajeva.