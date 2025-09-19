Noor näitleja Tõru Kannimäe: olen õnnelik, et mul on võimalus erinevaid rolle teha

Augusti lõpus sai purki uus Eesti noortefilm "Morten". Filmis peaosatäitjat kehastav Tõru Kannimäe on vaatajatele tuttav filmist "Fränk". Noore näitleja sõnul on tal hea meel, et ta saab juba erinevaid rolle teha.

Film räägib fotograafiahuvilisest poisist, kes elab lagunenud talus ega tunne end jõukamate klassikaaslaste seas eriti kindlalt. Film põhineb Reeli Reinausi lasteraamatul "Morten, Emilie ja kadunud maailmad".

"Alginspiratsiooni sain sellest, et ma olen pärit Kohilast, kus läheda on Rabivere raba. Sealt tõepoolest leiti 1936. aastal turbalõikamise käigus üks naise mumifitseerunud surnukeha. See saigi selleks algtõukeks, et kirjutada lugu poisist, kes kohtas üht tüdrukut. Neil tekib sõprus, võib-olla isegi armastus, aga asja mõte on see, et nad ei saa kokku saada, sest üks neist on surnud," rääkis Reinaus "Ringvaates".

Hiljuti noortefilmis "Fränk" mänginud Tõru Kannimäe jaoks on Morteni kehastamine juba teine suur filmiroll lühikese aja jooksul. Morten ja "Frängi" Jasper on noore näitleja sõnul kaks väga erinevat tegelast. "Ma olen väga õnnelik, et mul on võimalus erinevaid rolle mängida," sõnas ta.

Morteni parimat sõpra kehastav Mairo Libba sõnas, et filmi üks väga suur märksõna on sõprade usaldus. "Mortenil on see sõbranna, ütleme nii, ja võib-olla kõik ei mõista seda. Morten üritabki leida neid õigeid inimesi, keda ta saab usaldada ja kellele oskab sellest rääkida," selgitas Libba.

Näitleja Priit Loog kehastab filmi Morteni fotograafiaõpetajat. Samuti fotograafiaga tegeleva Loogi jaoks tuli kutse filmi üllatavat teed pidi.

"Tegelikult oli asi niimoodi, et režissööril oli kas üks või mitu kandidaati selle rolli peale, aga siis ta juhtus vaatama "Ringvaadet", kus mina rääkisin fotograafiast. Siis tal tekkis mingisugune link, et võib-olla võiks seda näitlejat ka proovida, sest võib-olla ta on siis fotoalaselt ka pädev. Mitte, et neid fotoalaseid teadmiseid siin filmis liiga palju vaja läheks, aga siis tal tekkis see mõte ja kutsus mu casting'ule," rääkis Loog, kuidas ta filmi jõudis.

Osa filmist võeti üles rabas. "Me saime väga ruttu aru, et me tahame, et see oleks selline ürgne pärisraba, mitte laudteed. Ja siis sealt hakkas pihta. See oli väljakutse terve meeskonna jaoks, aga kõik olid nii tublid ja kannatlikud," kiitis režissöör Ivan Pavljutškov meeskonda.