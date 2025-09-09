X!

Video: kuidas lõppes "Ringvaate" roheliste tomatite kunstküpsetamine?

"Ringvaade"
Marko Reikop ja Grete Lõbu tegid ülevaate "Ringvaate" roheliste tomatite järelküpsemis-eksperimendi tulemustest.

"Ringvaade" alustas möödunud teisipäeval nelja võrdväärselt rohelise tomatiga katset, et saada teada, millised nipid tooreks jäänud tomatite peal kõige paremini toimivad.

Üks tomat küpses kingakarbis, teine ajalehepaberi sees, kolmas punase eseme ehk auguraua vahel, neljas etüleeni eritava banaani kõrval. Võrdlusmomendiks on olemas ka viies tomat, mis peab täiesti omal käel hakkama saama. Kõik paiknesid võrdsetes tingimustes toimetuse aknalaual. 

Millised olid tulemused, vaata videost:

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Ringvaade"

