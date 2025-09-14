Üle kolme aastaga ümber maailma purjetanud Karl Saluveer: ise ka ei usu, kui mitmekülgne maailm on

Anne-Mari Luik ja Karl Saluveer jõudis tagasi oma üle kolme aasta kestnud reisilt, mille jooksul tegid nad purjetades maailmale tiiru peale. Saates "Hommik Anuga" ütles Karl Saluveer, et uuesti samale ringile enam ei läheks, aga mingi pikema sõidu võtavad nad kindlasti veel ette.

Anne-Mari Luik ja Karl Saluveer olid kokku reisil 1145 päeva ning sõitsid selle enam kui kolme-aastase perioodi jooksul läbi üle 80 000 kilomeetri. "Ise ka ei usu, kui ilus ja mitmekülgne see maailm on ning sa saad Eestist minna ilma suuri teadmisi, oskusi või fintantse omamata, see on rohkem kättevõtmise asi, see on kõik eestlasele käe-jala juures," sõnas Saluveer.

Kui Saluveeril suuremaid kogemusi purjetamisega ei olnud, siis Anne-Mari Luik alustas purjetamisega 10-aastasena. "Enne seda juba minu isa ja vanaisa purjetasid," selgitas ta ja kinnitas, et vahepeal proovis ta ka võistlussporti, aga pärast töötas kaheksa aastat lastetreenerina. "Siis kohtusime meie, kellel meil mõlemil oli natukene sõge unistus ja meie esimese aastavahetusööl küsis Karl, et kas ma võin meile osta purjeka, millega minna pikkadele seiklustele ning ma vastasin, et jah, võib küll."

Tema teadmistest aga nende kahe jaoks ei piisanud. "Oleme nende kolme aasta jooksul palju õppinud nii purjetamise kui ka teineteise kohta, võistluspurjetamine väiksel Tallinna lahel või muudel väikestel lahtedel üle maailma on hoopis teistsugune kui matkapurjetamine, sest matkapurjetamisel on palju olulisem külg igapäevase eluga toimetulek."

Esimene päeval merel olles nad ka kihlusid. "Eks meie nali oligi see, et kui suudad need kolm aastat vastu pidada, ju siis saab ka abieluga hakkama," selgitas Saluveer ja tõi välja, et näiteks nad leppisid kokku, et peavad reisil olles lugema eri raamatuid, vaatama erinevaid filme ning kuulata erinevaid podcast'e või muusikat. "Selleks, et tekitada neid teemasid, millest rääkida."

"Kui sa saad hakkama kuskil keset ookeani, siis praegu need asjad, mis vanasti tundusid rasket, et poest tuleb võtta poekotid, vihma sajab ja nii raske on neid parklast vedada, tegelikult ei ole probleem," ütles Saluveer. Ka Anne-Mari Luik kinnitas, et pingetaluvus on neil kõvasti kasvanud.

Kõige pikema peatuse tegid nad selle aja jooksul Uus-Meremaal, kus nad olid pea pool aastat. "See on puhtalt tingitud sellest, et sa lähed orkaanihooajaks Vaikselt ookeanilt peitu, seal me sellest poolest aastast umbes 2-3 kuud tegime oma laevale ka SPA-protseduure," ütles Luik. Karl Saluveer tõi välja, et pikalt elasid nad ka Tongal ja Markiisaartel.

Sama ringi nad enam ei sõidaks, aga mingi pika sõidu plaanivad kindlasti ette võtta. "Sõites ikkagi isu kasvab," ütles Saluveer.