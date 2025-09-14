Eik: ma ei taha võistelda ega teha kunstist sporti

Eiki sõnul ei lähe punkarid teistele punkaritele ütlema, et me hakkame nüüd ka punkaritest. "Ja ma ei ütleks ka, et me oleme hullud punkarid, pigem me oleme pungisõbrad," tõdes ta ja lisas, et tema muusikutee algaski nii, et ta kuulas eesti räpilugusid ning sinna kõrvale Sex Pistolsit, J.M.K.E'd ning The Exploiteid. "Mõtlesin, et tahaksin ka nii lahe olla."

Tema arvates on selline muusika ka lapse jaoks vabastav. "Lastele ikka meeldib lüüa potte-panne kokku, mul oli ka mingi džembe kodus ja väike elektriklaver, mille peal me klassivennaga tegime punkbändi," nentis ta ja kinnitas, et tema kirjutas nendele lugudele ka hästi ühiskonnakriitilised sõnad. "Ma ei mäleta täpselt, aga ma umbes kirjutasin sellest, kuidas mu suur vend tuli peolt koju ja joomine on paha asi, klassikaline, mida lapsed räägivad mingi eani, et mina küll kunagi jooma ja suitsetama ei hakka."

"Tänapäeval, kui sa oled punkar, siis vähemalt Eestis sa ei pea hullult jooki panema ja kõike muud tegema, mis kunagi oli ainus viis kommunistliku süsteemi eest põgeneda, praegu on lihtsam, teed telefoni lahti ja jääd sinna mingeid videosid vaatama," sõnas ta.

Samas tõdes Eik, et tema uus album "Lõputu festival" pole siiski puhas punk. "Kahtlemata sa oled alati millegi vastu, aga selle plaadi puhul on need pigem armastuslaulud või seal on tugev romantiga, mistõttu pole see ka läbinisti pungiplaat, kõla on see, aga samas öeldakse, et punkluule peaks olema lakooniline ja jalaga näkku, seal ei peaks olema selliseid kujundeid."

"Ma tunnen, et ei taha võistleda või teha kunstist sporti," rõhutas Eik ja lisas, et tegelikult pole oluline, et sa oleksid kogu aeg topis, sest seal on väga ohtlik. "Tähtis on see, et saaksid teha seda, mis on sulle südamelähedane."

Eik esitas "Hommik Anuga" saates ka loo "Tallinna Experience" värskelt albumilt: