Anne Mari Saks modellinduse varjuküljest: sõin hommikuks ühe õuna ja lõunaks ühe riisigaleti

Saates "Hommik Anuga" oli külas muusik ja "Nova" saatejuht Anne Mari Saks, kes ütles, et kuigi ta tegeles samuti nooremana modellindusega, ei soovita ta ühegi vanemal oma lapsi sellesse valdkonnaga siduda.

Muusika kõrvalt on Anne Mari Saks tegelenud modellindusega, kuid sellest valdkonnast tuli ta ära pettumusega. "Seal oodatakse sinult ebanormaalseid asju, sa pead olema mingites mõõtudes, ma mäletan, et käisin modellindusega Milanos, läksin agentuuri, kus mõõdeti puusad üle ning mul oli 0,5 sentimeetrit üle, eriline lemmikkommentaar oli see, et ole hea, kui nüüd koju lähed, siis harjuta peegli ees, sest sul on silmad viltu peas."

"Ma väärtustasin end ainult läbi välimusega ning pidasin end oluliseks ainult selle järgi, kui ilus ma olen ning kui sirged mu silmad on, aga lõpuks mu keha ütles ka, et stopp, ma ei suutnud sellega enam tegeleda, tervis vedas ka alt," selgitas Saks ja kinnitas, et ta puutus seetõttu kokku ka anoreksiaga. "Ma ei tea ühtegi tüdrukut modellinduses, kes poleks vähemalt korraks langenud sinna, kõik vanemad, kes te kuulate, ärge pange oma lapsi modellindusse.

"Ma mäletan, et Milanos oligi see, et üks õun hommikuks ja üks riisigalett lõunaks, see oligi kõik, aga siis tervis ütleski üles, olid maohaavandid ja muu selline," rõhutas ta ja lisas, et ta ei saanud modellinduse eest ka palju raha, vaid pidi ise peale maksma.

Kui Eesti artistidest tunneb Saks eriti tugevat kontakti just Lea Dali Lioniga, rahvusvahelistest artistidest on tema iidolid Elvis Presley ja Michael Jackson. "Nad on meeletud iidolid, ma kuidagi mõistan neid, ma olen võimeline lugema ära kõik elulooraamatud nendest, ma olen ära vaadanud ka kõik Hollywoodi filmid, kus Elvis on mänginud, neid on üle neljakümne."

"See, kui suure hingestatusega nad muusikasse suhtusid ja kuidas nad üritasid maailma parandada muusika kaudu, on meeletult äge minu jaoks ja ma tahaks ise midagi sarnast teha," selgitas ta ja lisas, et kui ta ei tee midagi sarnast, siis ta ei näe sellel pointi.

Saates kandis ta ette ka koos Rainer Michelsoni ja Robert Linnaga valminud loo "Peegel, peegel":