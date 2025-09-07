Joosep Järvesaar: muusika ainus ülesanne on tekitada emotsioone

Muusik Joosep Järvesaar rääkis saates "Hommik Anuga", et Arvo Pärdi muusika on teda mõjutanud kõige erilisemal viisil ja tõi välja, et tema arvates on muusika ainus eesmärk tekitada emotsioone. Järvesaar esitles oma loodud versiooni Pärdi tuntuimast teosest "Spiegel im Spiegel", kuhu ta miksis sisse ka Arvo Pärdi häält.

"Kui ma õigesti mäletan, siis keegi eesti muusik postitas Arvo Pärdi kohta midagi sotsiaalmeediasse, millega ma polnud nõus ja mis ajas mind natuke marru. Sõbrad küsisid, et mis sind siis nii marru ajas ja see oligi see, et ma mõtlesin sellele, mida Arvo Pärt on saavutanud. Minu jaoks on kõige märkimisväärsem tema mõju maailma muusikale ja ka popmuusikale. Björk on Pärdi suur fänn, kelle muusika on Pärdist mõjutatud, Coldplay, Tom York Radioheadist ja isegi R.E.M on saanud mõjutusi Arvo Pärdist," ütles muusik Joosep Järvesaar.

Joosep Järvesaar Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Muusiku sõnul pole ka tema sedasorti inimene, kellel peab kogu aeg kuskil midagi mängima. "Kui ma üksi lähen stuudiosse, siis enne, kui ma millegagi üldse pihta hakkan, olen ma ka mingi ajahetke vaikuses. Õues jalutades olen ka vaikuses. Üleüldiselt vaikus on väga-väga ilus asi."

Joosep Järvesaar Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Oma lemmikuks Pärdi muusikast peab Järvesaar teost "Cantus in Memory of Benjamin Britten". "See on üks kõige erilisemaid klassikalise muusika palasid, mis ma üldse kunagi kuulnud olen. Seda teost kuulates ma nägin, kuidas ma vabalaskusin kaljude vahel, kõik voolas ja sulas kokku. Väga harva, kui sellised visuaalsed asjad muusikaga juhtuvad," tõdes Järvesaar.

Muusiku sõnul võib kõike muusikat töödelda. "Tahaksin kohtuda Arvo Pärdiga ja olla vaikselt seal juures, kui ta midagi loob, et sellest osa sada. See on üks kõige ilusamaid hetki, kui sa lood midagi, ja midagi ilusat juhtub. Olen terve elu seda maagiaks kutsunud, ei ole osanud seda muudmoodi nimetada, sest see ei allu mingile füüsikale või realismile."

Järvesaar tegi oma versiooni Pärdi teosest "Spiegel im Spiegel", mis on Arvo Pärdi üks tuntumaid ja enim esitatud teoseid, miksides sinna sisse ka Pärdi häält.

Joosep Järvesaar Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Minu arvates on muusikal ainult üks ülesanne ja see on tekitada emotsiooni, mis iganes emotsioon see on," tõdes Järvesaar. "Kõige kurvem on siis, kui muusikat kuulates mingit emotsiooni ei teki."

Spiegel im Spiegel /Classical Jam Z

Arvo Pärt, Jozels