Kaidi Klein ja Britt Normet: vanuse pärast ei pea muretsema, vaid tegutsema

Üle 45-aastastele naistele mõeldud taskuhäälinguga "Rokkides sajani" alustanud treener Britt Normet ja toimetaja Kaidi Klein rääkisid "Vikerhommikus", et pole mingit mõtet oma vanuse pärast muretseda, vaid tuleb läbimõeldult ja teadlikult tegutseda, et rõõmsameelselt ja tervelt sajani rokkida.

"40-aastaseks saades hakkas mu sees väike konflikt kasvama, mul pole kunagi olnud otseselt vanusega probleeme, aga kuidagi see ühiskond ikkagi nii julmalt surub peale," ütles Pilatese treener ja tervisliku eluviisi mentor 48-aastane Britt Normet.

"50-aastaseks saades avastasin, et mul on pool elu veel ees," ütles telesaadete ja dokfilmide toimetaja 54-aastane Kaidi Klein. "Kui ma sain 50, siis tegin Facebookis esimest korda oma sünniaasta avalikuks."

Kleini sõbrannad soovitasid tal taskuhäälingut tegema hakata, sest teda vaadates tundus sõbrannadele, et vananemine ei olegi midagi väga kohutavat. "Minu elu on ju minu enda kätes," muheles Klein, kes koos Normetiga teevad taskuhäälingut "Rokkides sajani".

Esimest korda elus läks Klein trenni 48-aastaselt.

"Tihtilugu me sööme ennast vanaks. Sööme toitu, mis otseselt tekitab põletikku. Võta oma menüüst välja kõik suhkrutooted. Järgmine samm on võtta menüüst välja gluteeni sisaldavad tooted. Külla minnes võid muidugi tükikese kooki süüa, aga igapäevane toidulaud võiks olla korralik. Rafineeritud suhkrud ja gluteenitooted pole toit," ütles Normet.

Kui näksimisisu tuleb, võiks Normeti sõnul võtta lonksu vett, sest tihtilugu võib see olla hoopis veepuudus.

Taskuhäälingus ei räägita ainult toidust, vaid kõigest, mis naist puudutab. "Kogu naise psühholoogiast räägime. Kui naine on näiteks üksikuks jäänud, kuidas julgeda hakata ennast uuesti väärtustama, kuidas õppida ennast naisena tundma," tõdes Normet.