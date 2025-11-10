Raimo Ülavere: iga ebamugavus ja pingutus ei vii kohe läbipõlemiseni

Koolitaja Raimo Ülavere rääkis "Terevisioonis", et organisatsioonijuhid võiksid teadlikumalt hoida töötajaid töörütmis, kus neil on ette nähtud ka taastumine. Kuigi iga ebamugavus ja pingutus ei vii kohe läbipõlemiseni, saab läbipõlemisprotsess sageli alguse liigsest töökoormusest.

"Teaduslikud uuringud ütlevad, et põhjused, miks me läbi põleme, on suuremalt jaolt seotud ikkagi sellega, milline on keskkond organisatsioonis, milline on töökorraldus ja töökoormus," ütles koolitaja Raimo Ülavere."Läbipõlemine on pikaajaline protsess ja selleni viib ikkagi see keskkond, kus inimene toimetab. Keskkonna loob ju organisatsioonijuht."

Ülavere sõnul peaks organisatsiooni tipus olevatele juhtidele otsa vaatama. "Kõik algab sellest, millised on omaniku või tippjuhtide ootused. Mina ei taha siin süüdlast otsida, lihtsalt nendin, et läbipõlemise põhjused on paljuski organisatsiooni ja keskkonna tekitatud."

Kõik algab heade kavatsustega, me tahame teha head tööd ja ootame inimestelt pühendumist ja panustamist. "Inimene läheb tööle, on täiega pühendunud ja kirge täis, siis jäävad taastumisperioodid üha vähemaks ja nii see läbipõlemisprotsess alguse saab. Kõige suurem tükk sellest on ikkagi töökoormus. Või ka kontrolli puudumine. Tulemust mult oodatakse, aga tegevuste üle ma ise otsustada ei saa."

"Mõnikord on aga läbipõlemisjutt muutunud toredaks viigileheks, põhjendamaks oma saamatust või mitte tahtmist eriti pingutada. Iga ebamugavus ja pingutus ei ole veel läbipõlemiseni viiv asi. Pingutama peabki," tõdes koolitaja.

Ülavere sõnul võiksid organisatsioonijuhid mõelda ka sellele, kuidas hoida töötaja töörütmis, kus neil on ette nähtud ka taastumine. "See on võti. Kui taastumist ei ole, siis on kuri karjas."