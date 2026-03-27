Kadri Voorand: artisti haavatavus sünnib läbielatud kogemustest

Kadri Voorand rääkis "Ringvaates", et artist peab oma haavatavuse väljatoomiseks olema midagi üle või läbi elanud ja tema on jõudnud kohta, kus julgeb näidata ka oma pehmemaid tundeid. Voorandi sõnul on julgusega kaasnenud see, et tema tempo on läinud aeglasemaks, meloodiad ilusamaks ja hääl vaiksemaks ja pehmeks.

"See oli kunagi minu salalaul, mida ma enda jaoks kasutasin nendel puhkudel, kui mul oli tarvis ennast lohutada. Vahel lihtsalt ei lähe asjad nii nagu tahaks. See koht, kus mina saan lohutatud on siis, kui ma nutan ja valan pisaratega mingi pinge endast välja. Need akordid ja see väike meloodiajupp aitas mul seda teha," kommenteeris muusik Kadri Voorand oma uut laulu.

Mõned aastad tagasi hakkas ta seda laulu väljaspool Eestit kontsertidel ja töötubades esitama. "Juhendasin ka inimesi, et kuidas seda kuulata ja kaasa laulda ja hakkasin saama väga lahedat tagasisidet, pärast kontserti kirjutati mulle, et sellel laulu on teraapiline mõju."

Seejärel hakkas Voorand mõtlema, et ehk võiks laulu ikkagi ka salvestada.

"Selleks, et artisti haavatavus saaks välja tulla, on vaja midagi üle elada ja läbi elada ja jõuda kohta, kus on julgust sellest rääkida või pehmemaid tundeid julgeda näidata, aga kõigel sellel on väga pikk ajalugu. See lugu pole mind aidanud mitte ainult inimsuhete rasketes kohtades, vaid ka iseendaga paremini läbi saada," nentis Voorand.

Päris tükk aega ei julgenud ta Eestis kontsertidel seda laulu laulda, sest see oli tema jaoks niivõrd oluline ja tähendusrikas. "Julgus, mida ma praegu tunnen, on avanud minus ühe suure pehme peatüki. Võiks ju arvata, et julgus avab mõne valju koha minust, aga vastupidi - kui ma üldse veel ei julgenud, olin ma väga vali ja nüüd, kui ma julgen, on minu tempo läinud aeglasemaks, meloodiad ilusamaks ja hääl läinud vaikseks ja pehmeks," on Voorand tänulik.

Voorand on laulnud ka nii, et valib enda elust konkreetse hetke ja kujutleb ennast sellesse. "Laulan seda laulu näiteks kuueaastasele iseendale. Panen silmad kinni ja kujutlen, et olen kuueaastane Kadri, kes on tulnud tuppa, kus ei ole kedagi ja on lohutamatult kurb mingisuguse poolelijäänud mängu pärast. Mul on see hetk tänaseni meeles, ma lähen sinna hetke ja laulan talle, et kõik on hästi. Vahel laulan ka oma hommikusele minale, kui on juhtunud midagi, mis on mind rivist välja löönud," kirjeldas muusik.

Voorand tõdes, et loominguliselt on tal praegu väga hea aeg. "Laulud, mida ma praegu olen loonud endale laulmiseks, on nii mõnusad laulda, ja neid sõnumeid on nii hea edastada, sest kõik on seotud naiseliku ja pehme, aga samas ka ürgse energiaga, mida ma saan naise väega ära teha, see on väga lahe koht, kus olla," rõõmustas Voorand.

Kadri Voorand, "Let Me Hold You"