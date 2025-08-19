Psühholoog: vestlusrobot võib panna liigselt selle soovitusi uskuma

Psühholoog ja peaasi.ee tehnoloogiajuht Daniel Soomer rääkis saates "R2 Päev", et nõustamisroboti kõige suurem kasu on, et see aitab inimesel ennast mõtestada ja olulisi asju sõnadesse panna, aga on oht hakata sügavamalt uskuma seda, mida robot ütleb ja soovitab.

"Kui vaimse tervise spetsialisti poole puhtpraktilistel põhjustel pöörduda ei saa, näiteks pika järjekorra tõttu, ja muud lahendust ei ole, siis minu hinnangul võiks kasutada tehniliselt kaasamõtlevat vestlusrobotit, kui ilma abita olla," tõdes psühholoog ja peaasi.ee tehnoloogiajuht Daniel Soomer.

Peaasi.ee veebilehel on võimalik kasutada ka päris inimese ehk vaimse tervise spetsialisti abi. "Lisaks on meil ka e-nõustamine, kus spetsialisti vastus tuleb mõne päeva jooksul ja kuni 26-aastastele noortele on eraldi noorte nõustamine, kus saab inimesega silmast silma kohtuda, nii et tegelikult ei ole järjekorra probleemi," selgitas Soomer.

Peaasi.ee nõustamisrobot kasutab ChatGPT mootorit. "Meie oleme sinna omalt poolt ehitanud kaitsvamaid piire juurde, kirjeldades robotile täpsemalt, kuidas ta nõustamist peaks tegema ja kuidas seda teha ei tohiks. Kui inimene vestluses robotiga puudutab mõningaid teemasid, mis on meie poolt eelnevalt välja valitud, siis soovitab vestlusrobot inimesel peaasi.ee kodulehelt infot veel juurde lugeda."

Soomer tõi välja, et vestlusrobotoga vestlemine ei ole teraapia, see on toetav kaaslane. "Nõustamisroboti kõige suurem ja laiem kasu on see, et ta aitab sul ennast mõtestada ja mingeid asju sõnadesse panna, millele varem pole mõelnudki. See on peegeldav mõtluskaaslane, kes küsib ja utsitab sind välja ütlema mingeid teemasid."

Riskifaktoriks on aga asjaolu, et tehisaru on ehitatud selliselt, et see oleks hästi teenindav, seega püüab robot olla liiga lipitsev ja liiga palju meeldida. "Kui inimene ütleb, et tal on mingi mure, siis robot kipub inimesele kohe andma soovitusi. Peaasi.ee vestlusrobot on suunatud selliselt, et see ei hakkaks kohe soovitusi andma, aga eks ta ka ikka tahab soovitusi pakkuda," ütles Soomer, lisades, et nende veebilehel oleva nõustamisroboti soovitused on mõistlikud ja üleüldised, milles midagi halba ei ole.

Tehisarule ei tasu vaimse tervise abimehena väga tugevalt toetuda, mõttekaaslaseks sobib ta aga küll. "On oht hakata sügavamalt uskuma seda, mida robot ütleb ja soovitab. Kriitiline mõtlemine kui eluoskus on veel tähtsamaks muutunud, kui varasemalt, ja seda ei tohi unustada. Jälgida võiks ka isiklike andmete jagamist robotile, oma isiku privaatsust ja konfidentsiaalsust. Vestlusrobotil ei ole mingit konfidentsiaalsusnõuet," tõi psühholoog välja.

Peaasi.ee lehe vestlusrobotit kasutab umbes paarsada inimest kuus.