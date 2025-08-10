Eesti Filharmoonia Kammerkoori laulja: oleme murdnud kinomaailma piire

Viimaste aastate jooksul on Eesti Filharmoonia Kammerkoor vokaliseerinud muusikat Netflixi sarjale "Sandman", Marveli ja Tähesõdade mängufilmidele ning kujundanud populaarse arvutimängu helimaailma. Koorilaulja Henry Tiisma rääkis Vikerraadios, et kammerkoor on omamoodi murdnud kinomaailma piire.

"Valdavalt toimub Eesti Filharmoonia Kammerkoori töö prooviruumis ja kontsertsaalis, aga Covidi ajal, mil kontserte nagunii teha ei saanud, lahendas kammerkoor olukorra väga loovalt, moodustasime töörakukese, kogunesime stuudiosse ja salvestasime seal üksjagu palju asju," meenutas koori laulja Henry Tiisma. "Üks paljudest asjadest, mida tol ajal tegime, oli muusika Netflixi sarjale "Sandman"."

Sellised pakkumised liiguvad väga aeglaselt ja pika vinnaga. "Võimalik, et sellise võimaluse alge tekkis üldse läbi ühe prantsuse helilooja Olivier Derivière, kellega meil oli suur au teha mõni aeg enne "Sandmani" sarja muusikat ühele väga populaarsele videomängule. Pärast seda käisime Pariisis ja seal olid mõningad Netflixi kõvad mehed, aga sellisel tasemel muusika maailm on väga väike ja kõik tunnevad kõiki."

Salvestusel osales kammerkoor terves koosseisus. "Me vokaliseerime muidu instrumentaalseades peateemat väga olulisel hetkel, filmi kurvas kulminatsioonis, tõelisel pisarakiskumise hetkel, mille saatjaks on siis Eesti Filharmoonia Kammerkoori muusika," tõdes Tiisma.

Noodid tulid nagu tavaliselt lauljate tahvelarvutitesse. "Päeva veetsime stuudios. Ilma igasuguse glamuurita, keegi kuskile punasele vaibale meid tavaliselt ei kutsu," muheles Tiisma.

Veel enne "Sandmani" salvestas kammerkoor BBC helipanka meeleolutaustasid. "Neid salvestasime Niguliste kirikus. Meile anti kätte pakk noote, hommikul hakkasime järjest neid tegema. Kuhu see muusika läks, seda me ei teagi, võib-olla on sarja "Midsomeri mõrvad" all samamoodi kammerkoor taustal laulmas."

See aga pole sugugi esimene kord, kui kammerkoori muusika on kõlanud maailmakuulsates filmides. "Kõige suurem oli Marveli suur finaal Avengers: Endgame, kus kõige ägedama lahingustseeni all on ühtäkki Arvo Pärdi "Miserere" "Dies irae", mida samamoodi esitame meie," tõdes Tiisma.

Orchestral Tools on vahend, programm ehk äpp, mille abil Tiisma sõnul tippheliloojad komponeerivad. "Nad annavad oma põhilisele töövahendile, milleks tavaliselt on süntesaator või mõni muu klahvpill, oma heli. Michael Pärt ühendas meid sel hetkel, kui oli vaja sellele äpile ehk rakendusele anda ilus, pehme koorikõla. See äpp kasutab kajaplokina nagunii Niguliste kiriku kaja, see on sertifitseeritud kõla- ja kajamaailm. Ühel hetkel tuli siis mõte, võimalik et Michaelil endal, et miks kammerkoor ei võiks anda inimhääle Niguliste kirikus ja selle salvestus oli väga-väga raske, aga tulemus on tõesti võimas," meenutas laulja. "Vajutad ühele klahvile ja laulabki Eesti Filharmoonia Kammerkoor."

Kord kutsuti neid ühele salvestusele, mis oli nii salajane, et pidi alla kirjutama lepingule, et sellest ei tohtinud rääkida ühelegi inimesele, ka oma pereliikmele mitte. "Stuudios tegime noodi lahti ja nägime kaht maagilist sõna, milleks oli "Star Wars" ehk "Tähesõjad"," sõnas Tiisma. "Me oleme murdnud omamoodi kinomaailma piire, oleme teinud muusikat nii "Marvelile" kui "Star Warsile".

Rahast rääkides tõdes Tiisma, et see töö ei ole tema pangaarvel eraldi reana kunagi kajastunud. "See on meie töö, mis me teeme, me saame raha eesti kultuuriministeeriumilt ja omamoodi teenime tänu sellele uuele sihtasutuste seadusele pigem riigile raha ja õigustame sellega muidugi enda eksistentsi. On olnud erinevaid kultuuriministreid, kes on seadnud kahtluse alla, kas kammerkoor peaks jätkama ja kuidas ta peaks jätkama, aga ma loodan, et sellised hetked ei kordu enam. Maailm ikkagi teab meid ja teab ka Eesti riigi panust meie eksistentsi," ütles Tiisma.

Laulja sõnul on aga huvitavate projektide raudu praegugi tules veel mitmeid. "Need võtavadki hästi palju aega, kui sa selle teo ära teed, ega see siis kohe välja ei tule, nende avaldamisega läheb ikka tükk aega. Tänagi rääkisime ju tegelikult viimase viie aasta töödest," lisas laulja.