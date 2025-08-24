16-aastane viiuldaja Anna Katarina Tralla: kui hommikul ärkan, siis juba mõtlen, et võiks harjutada

ERSO veedab 24. augustil taas päeva Viimsi Artiumis, sel korral on õhtusel sümfooniakontserdil solistideks MUBA õpilased õed Anna Katarina Tralla viiulil ja Aleksandra Maria Tralla tšellol. Noored interpreedid ütlesid "Vikerhommikus", et väga tähtis on teisi muusikuid kuulata ja neist õppust võtta.

16-aastane Anna Katarina Tralla mängib viiulit ning esmakordselt anti talle pill kätte juba kahe-aastasena. "Mu ema on viiuldaja ja juttude põhjal ma tahtsin seda viiulit endale ka, siis mulle osteti väiksem versioon, mis oli mulle selline mänguasi."

13-aastane Aleksandra Maria Tralla ütles, et esialgu taheti ka teda viiulit õppima panna. "Aga siis me läksime ühe pillimeistri juurde, ta andis mulle tšello ja kuna see sobis nii hästi, siis mind pandi hoopis seda õppima," selgitas ta.

"Meile on antud võimalus esimest korda ERSO-ga mängida ja me oleme väga rõõmsad selle üle," ütles Anna Katarina Tralla ja lisas, et nad on varem ka Tallinna kammerorkestriga mänginud. "See on väga tore kogemus olnud, aga see on ka hästi lahe, et saame juba ERSO-ga mängida, mis on olnud pikalt suur soov."

Õdede sõnul on tähtis osa ka teisi muusikuid kuulata ja neist õppust võtta. "Eks me muidugi vaatame erinevaid häid viiuldajaid, kuidas nad mängivad, ning saame ise inspiratsiooni."

Muusikale kulub Anna Katarina Tralla sõnul suur osa. "Võib-olla mitte ajaliselt, aga kui ma ärkan hommikul üles, siis ma juba mõtlen, et võiks harjutada, et see ei jääks õhtusse ning enne kontserti on terve päev täidetud viiulimängu ja sellele mõtlemisega."

Oma nooruspõlve veetsid õed Saksamaal. Anna Katarina Tralla sündis Eestis ning lendas kahenädalasena Saksamaal, Aleksandra Maria on seal ka sündinud. "Ma hindan Eestis elamist väga, mulle Eesti väga meeldib, aga Saksamaal ma tunnen end väga koduselt, tegelikult harjun ma ära ka teiste Euroopa riikidega, kui ma sinna lähen," selgitas Anna Katarina Tralla.