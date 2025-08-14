X!

Mehhiko muusik Renee Mooi: muusika loomine tervendab mind

Foto: ERR
Mehhiko muusik Renee Mooi annab Eestis esmakordselt kontserdi ning rääkis "Ringvaatele", et muusika loomine on tema jaoks eluliselt vajalik ja see tervendab teda. Mooi sõnul on ta Eestis olemist täiel rinnal nautinud ja tõdes, et eestlased ja mehhiklased suhtuvad maagiasse ja looduse rituaalidesse väga sarnaselt.

"Minu ema on ranchera, Mehhiko muusika traditsiooniline laulja. Ta ei saanud oma elu muusikale pühendada ja õpetas mind," ütles Mehhiko muusik Renee Mooi, kes on laulmisega tegelenud lapsepõlvest peale, on nüüd Euroopa tuuril ja laulab ka Eestis.

Mooi seob afro-Mehhiko folkloori elektroonilise muusikaga. "Muusika tegemine on minu jaoks vajadus. See on ainus asi, mida ma teha oskan. Iga kord, kui ma midagi kogen või näen, mis ühiskonnas või isiklikus elus toimub, tunnen ma väga tugevat ja meeleheitlikku vajadust sellest kirjutada ja laulda, sest see tervendab mind," sõnas Mooi.

"Me tutvusime Mehhikos ühes täiesti tundmatus surfikülas. Kohale jõuds olime väga näljased, viskasime kotid randa, jooksime ühe tule suunas, mida eemalt nägime ja jõudsime Renee restorani, mille ta oli alles kaks nädalat tagasi avanud," meenutas trummar Jon Mikiver. "Esimesest õhtust alates saime kohe sõpradeks ja nii see on aastaid nüüd kestnud".

Mikiveri sõnul on Renee kõige lahedam Mehhiko artist, keda ta teab.

Renee arvates on Mehhikol ja Eestil palju ühist. "Mulle meeldivad metsad. Need on maagilised. Mida lähemal ma siin loodusele olen, seda suuremat kultuurilist sidet ma tunnen. Suhtumises maagiasse ja looduse rituaalidesse. Käisin vees ujumas, see oli ilus ja minu jaoks väga külm. Käisin saunas. Olen Eestit täiel rinnal kogenud," tõdes Mooi.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade suvel", intervjueeris Coco Rõõmusaar

