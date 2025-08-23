X!

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

Foto: Pressifoto
Arvo Pärdi filmiõhtute keskmes on seekord helilooja 90. sünnipäeva puhul muusika, mida Pärt kirjutas 1960. ja 1970. aastatel Eesti filmidele. Filmiõhtute korraldaja Kaarel Kuurmaa ütles "Deltas", et Pärdi filmimuusikat pole ametlike nootide ega plaatidena välja antud.

Kuurmaa sõnul on Arco Pärdi filmimuusika olnud kultuurilist peidus, sellest ei ole väga räägitud ja seda pole ka paljud analüüsitud. "Rahvusvahelised uurijad ei pööranud sellele algul üldse tähelepanu, nüüd on natukene sellele hakatud tähelepanu pöörama," ütles ta ja lisas, et Pärt kirjutas 1962. aastast kuni 1978. aastani kokku 34 filmile originaalmuusika. "See on aukartustäratav mahulises mõttes, aga nüüd seda uuesti mõttega läbi kuulates ka sisulises mõttes."

"Ma loodan, et see on tõukepunkt sellele, et muusikateadlased sellele rohkem tähelepanu pööraksid ja neid seoseid esile tooksid, siin on juba näidatud seda, et Arvo Pärt ei töötanud suletud laboratsiooriumis filmimuusikat tehes, vaid sellel on väga selged siirded kontsertloomingusse," kinnitas ta ja lisas, et maailmas teatakse Pärdi filmimuusikat endiselt vähe. "Eestis oli ta aga ikkagi tuntud filmihelilooja tol ajal, rahvusvaheliselt algaski aga Pärdi suurem tõus 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses."

Kuurmaa tõi välja, et Pärdi filmimuusikat pole ametlike nootide või plaatidena välja antud. "Ma küsiksin, et kust inimesed seda üldse teada saaksid, sest kui palju on neid fanaatikuid, kes otsiksid üles need 1960. ja 1970. aastate Eesti filmid, mida eestlasedki ei oska tihti üles leida, need on üksikud fanaatilised uurijad, kes on selle varamuni jõudnud," ütles ta ja mainis, et loodetavasti jõuab vähemalt paremik sellest loomingust noodikirjadesse ja ehk ka esitamisesse.

"Kõige põnevamad leiud minu jaoks olid dokumentaalfilmidele tehtud muusikas, sest kui üldiselt lasteanimale – kuigi oli ka täiskasvanutele mõeldud animat – tehtud muusikale on omane teatav lapselik meelsus ja mängufilmides on teatud punktid, kus sa saad muusikat teha, siis dokis on Pärdilt päris võimsaid teoseid tulnud, mida tasuks praegu ka uue pilguga üle vaadata ja kuulata."

Filmipäevade raames tulevad 34 filmist, millele Pärt muusikat tegi, näitamisele 15 teost. "See on peaaegu poole ja sellega saab selge ülevaate tema loomingulisest arengukaarest, me näitame alates tema debüüdist, 1962. aastal tegi ta koos Leida Laiusega lühimängufilmi "Õhtust hommikuni", Laiuse jaoks oli see Moskva kinokooli diplomitöö," selgitas ta.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Delta", intervjueeris Ivo Heinloo

