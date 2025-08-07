Tõnu Kaljuste: suutsime Royal Albert Hallis tekitada kammersaali tunnetuse

Maailma suurimal klassikalise muusika festivalil BBC Proms tegi 31. juulil debüüdi dirigent Tõnu Kaljuste koos Eesti Filharmoonia Kammerkooriga.

"Saal oli rahvast täis, 5000 inimest ja üle selle. Analoogne esinemine on meil olnud Sydney ooperiteatris, aga siis oli koor väheke võimendatud ehk et vaikselt meid toetati. Mis tegi Royal Albert Halli esinemise alguses veidike närvilisemaks, siis meile öeldi, et seal tuleb naturaalselt laulda," ütles dirigent Tõnu Kaljuste.

Tema sõnul suutis koor üle 5000 inimesega saalis tekitada kammersaali tunnetuse. "See oli meie koorile suurimaks komplimendiks."

Kaljuste dirigeeris selles saalis esimest korda, kuid Eesti Filharmoonia Kammerkoor on samas saalis ka kahel korral varem üles astunud. "Royal Albert Hall on selline kontsertsaal, kus parteris ligi 700 inimest seisab püsti. Noored inimesed, kes saavad väga odava pileti. See, kuidas nad seda kontserti jälgisid, oli imeline. Võib arvata, et 700 inimest, kes seisavad püsti, tekitavad teatava niheluse, ei suuda paigal olla, aga see oli väga hea ja toetav publik," tõdes Kaljuste. "Promsi publik on eelkõige väga suur annus noori."

Kui võrrelda Londonis asuvat Royal Albert Halli ja New Yorgis asuvat Carnegie Halli, tõi Kaljuste välja, et neid kuulsaid kontsertsaale ühendab see, et neis tehakse piiriülest muusikat. Mõlemas saalis toimuvad lisaks klassikalisele muusikale nii džäss kui ka pop- ja rokk-kontserdid.

"Publiku tähelepanu oli jäägitu. Kartus oli küll, et kuidas see nii suures saalis kõlab, aga kõik läks hästi," lisas Kaljuste. "Kõik need muusikud, kes on Promsile esinema tulnud, on mingil määral saanud hea kontakti publikuga. Nähtavasti need plaadid, mis me Pärdi muusikast oleme teinud, on toonud selle publiku kokku."

Kontsert on järelkuulatav kuni 30. augustini SIIN.