Kunstnik Marko Pikkat pani kõik oma Facebooki sõbrad pildi sisse

"Ma olen varem ka teinud suuremaid projekte, kus ma olen end proovile pannud, seega ma mõtlesin, et teeks midagi täiesti hullu, aga umbes poolepeal sain aru, et see polegi üldse nii lihtne, päris monotoonne ja tüütu on teha, aga valmis ta sai," selgitas Pikkat ja lisas, et töö sai valmis ümbes kümne päevaga. "Ma ei teinud ka järjest, ümbes 10-15 inimest järjest," sõnas ta, rõhutades, et inimesed ei ole joonistatud pildi järgi ja konkreetselt, vaid pigem abstraktselt.

Pikkat töötab kunstitarvete poes, kuid on juba aastaid tegelenud ka ise kunstiga. "Mul on raske end kunstnikuks pidada, aga ju ma olen kunstnik, illustraator või karikaturist, vahepeal ma olin vabakutseline kunstnik, kui mul ei olnud päris töökohta ja elasin ära ainult oma kunstnist," selgitas ta.

Lapsena meeldis Marko Pikkatile väga Edgar Valter. "Minu arust on ta kõige parem illustraator, väiksena meeldivad ikka Naksitrallid ja lasteraamatute illustratsioonid, aga kui ma vanemaks sain, siis sain sellise raamatu nagu "Karid ja kõrgused", mis näitas tema teist poolt ehk maalid ja graafika, siis ma sain küll aru, et ta oli täiesti erakordne inimene."

Enda lemmikute hulgast tõi ta välja veel ka Jüri ja Piret Mildebergi, Viive Noore ja Regina Luki. "Aga muidugi mulle meeldivad väga ka karikaturistid, näiteks mulle meeldivad Urmas Nemvaltsi ning Elina ja Joonas Sildre Looming, välismaa kunstnikest jättis mulle väga sügava mulje Rootsi kunstnik Mattias Adolffson."