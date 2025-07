Ligikaudu kaks protsenti Eesti perekonnanimedest on pärit 16. sajandist

Fred Puss võttis luubi alla eestlaste perekonnanimed ning tegi kindlaks, kui palju on kasutusel kõige vanemaid, 16. sajandisse tagasi viivaid perekonnanimesid. "Selgus, et neid on lausa kaks protsenti, mis ei tundu palju, aga Eestis on väga palju nimesid, nii et 1500 perekonnanime Eestis on 16. sajandisse viidavad," tutvustas ta.

Ühed kõige vanemad perekonnanimed Eestis on Koikson ja Muttika. Muttika nime on esimest korda mainitud 1591. aastal. Toona oli Muttika hoopis Muddika. Puss selgitas, et nimi Muttika võib tähendada nii putukat kui ka jõe kaldal olevat mudast kohta.

Koiksoni nimi ulatub kirjasõnas tagasi 1542. aastasse. Toona oli küll Koiksoni asemel Kockeste. Kockestest sai aja jooksul Koege, siis Koigi ja lõpuks Koikson.

"Ringvaate" stuudiosse kutsutud laulja Liisi Koikson oma nime pikast ajaloos teadlik ei olnud. Kuigi ta on sõpradega arutanud, mida nimi Koikson tähendada võiks, ei olnud ta kindla vastuseni jõudnud.

Pussi sõnul viitab nimi Koigi talu pojale. "Koigi ise on üks väga põline läänemeresoome nimi. Sellel nimel võib väga mitmeid algupärasid olla, sellel ei ole päris ühest seisukohta."

Koikson nentis, et lapsena ta oma perekonnanime väga ei armastanud. "Võib-olla tal ei olnudki tähendust, ma ei saanud aru, mis nimi see on, aga aastatega olen ma temaga kokku kasvanud ja on raskem temast loobuda. Eriti kui talle selline tähtis auaste praegu külge pandi," muigas ta.