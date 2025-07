Raul Ukareda: BB Kingi kitarrimängu ei suuda jäljendada keegi

"Ilmselgelt ainuke, kelle kohta saab öelda "kõige-kõige", nii muusikute kui ka kuulajate jaoks. Ta on üks nendest, kes on sidunud muusikuid läbi bluusi, lisanud sinna popkultuuri osasid, et näidata, et bluus oma olemuselt on see, mis on andnud kõigele alge," selgitas Emil Rutiku BB Kingi tähtsust muusikaloos.

Augustibluusi korraldaja Raul Ukareda sõnul võib BB Kingi lugeda bluusimehe kui sellise arhetüübiks. "Ma arvan, et ´väga paljudel tuleb silme ette BB, kui keegi küsib, mis asi on bluus. Ta on kahtlemata kõige tuntum bluusimees üleüldse, tal on 15 Grammyt, rohkem selliseid ei ole," kiitis ta.

BB King on mängimas käinud ka Tallinnas, kui ta 1997. aastal astus üles kunagises ööklubis Dekoltee. "See oli täiesti uskumatu värk, BB Kingi skaala järgi oli ikka väike klubi. See on ilmselt minu kõige vägevam kontserdielamus üldse siiamaani. Kui esimesed kolm lugu käima läksid, siis ma lahinal nutsin," meenutas Ukareda.

BB Kingi võlu peitub Rutiku sõnul tema muusika lihtsuses. "See kisub sellepärast, et ta räägib asjast, mis on hästi eluline – kahe inimese vahelised suhted, mehe ja naise – see ilu, igas loos on olemas sõna "love"," arutles muusik.

"Eks bluus vormiliselt ongi väga lihtne, tavaliselt on kolm duuri ja kaksteist takti, aga see lihtne vorm eeldab, et see tuleb sisuga täita. BB King on selle musternäidis, kuidas lihtsuses peitub võlu ja kuidas lihtne vorm saab täituda ülimalt sügava sisuga. Tema kitarrimängu tundlikkus on müstika, kõik üritavad seda jäljendada, aga mitte keegi ei suuda," rääkis Ukareda.

Kui tihtipeale suuri muusikuid peetakse elupõletajateks, siis BB King oli Ukareda sõnul vastupidi üsna karske. "Ta nõudis seda ka oma bändikaaslastelt. Võib-olla seepärast ta ka elas nii kaua, ta oli suht korralik inimene, hästi töökas. Tema karjääris ei olnudki madalseise, kogu aeg esines aktiivselt," rääkis Ukareda.

Üheks suure bluusimehe nõrkuseks olid aga siiski naised, mistõttu oli tal ka lapsi Rutiku sõnul koguni 17-18. "Ta kunagi ei kontrollinud, kas ikka on, ta kõiki neid toetas ja alati võttis neid kui omasid. Ka üks märk inimese olemusest," sõnas Rutiku.

Augustibluusil tähistatakse BB Kingi sünniaastapäeva kontsertprojektiga, kus astuvad üles Dave Benton, Emil Rutiku, Mikk Dede, Teele Viira, Aminata Savadogo jt.