Robert Kõrvits "Palja relvaga" järjest: huumor on seal samaks jäänud

Robert Kõrvits ütles, et ta nägin esimest "Palja relvaga" filmi Soome televisioonist siis, kui ta oli 9-aastane. "Kohe läks muidugi VHS-kassett sisse ja panime salvestama, siis hakkasime seda iga päev vaatama, see on natukene emapiima värk, paratamatult sa oled selle asja fänn, millega sa oled üles kasvanud."

Kõige keerulisem aspekt värske filmi puhul oli Kõrvitsa sõnul uus peaosatäitja Liam Neeson. "Leslie Nielsen ehk see mees, kes vanasti mängis seda, oli ka tulnud draamast ja üsna hilja elus hakkas komöödiat tegema, aga ta oli selline 1970. aastate ETV telediktori tüüpi heimalengilik sweetheart, Liam Neeson on ikkagi Põhja-Iirimaal väga vägivaldses nooruses üles kasvanud kuri mees."

"Need võtted on juskui samad, kui vanal näitlejal, aga Liam Neeson on karm kutt, temaga naljla ei ole, seega tema karakter on ka veidi teise kohta pandud," selgitas ta ja lisas, et huumor on värskes filmis ikkagi samaks jäänud. "Mõte on siin selles, et igasse ajaühikusse panna mingi nali, kui saab, siis vägivaldne, sõnamäng on ka väga tihe, sa pead teadma Ameerika popkultuuri kuni "Seksi ja linnani" välja, müts maha tõlgi ees."

"See film on väga selgelt "Palja relvaga" järg, siin ei ole seda, et kergelt kuskilt otsast võib-olla meenutab, ta läheb ikkagi samasse auku ning mul ei ole ühtegi etteheidet," mainis ta.