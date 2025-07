Vanemmaat Hans Saarepere: miinituukri töö on väga adrenaliinirohke

Augustikuus toimuvad nii praegustele kui ka tulevastele ajateenijatele katsed, et läbida ajateenistus mereväes hoopis tuukrina. Vanemmaat Hans Saarepere rääkis "Ringvaates", et miinituukri töö on adrenaliinirohke ning väga varieeruv.

"Me ootame kõiki, kel on lihtsalt soov. Mingid limitatsioonid on, et ei tohiks olla klaustrofoobiline, ei tohiks vett karta, aga mingeid lisaklausleid, et peab olema enne tuuker olnud, ei ole. Meil on vaja inimesi, kes lihtsalt tahavad tulla õppida ja midagi huvitavamat teha kui lihtsalt tavaline ajateenistus," rääkis mereväe miinituuker ja vanemmaat Hans Saarepere.

Eesti on Läänemere miinirohkeim riik, lisaks leiab siit laevavrakke ja muud huvitavat. "Meie töö on väga erinev aastast aastasse, sõltuvalt kuidas meie õppused jooksevad aasta vältel. Me kutsume neid õppusteks, aga reaalsuses tähendab see päris tööd, päris lõhkekehadega tegelemist," sõnas Saarepere.

See tähendab kohati küllaltki adrenaliinirohkeid tööpäevi. "Ekstreemsemad kogemused on olnud seotud miinidega, mis on lihtsalt väga keerulistes kohtades, vrakkide all, sügavale mattunud, kõrge hoovusega töökeskkonnad, väga sügavad või pimedad," jagas Saarepere. "Õhtu lõpuks me teeme ka midagi head Eesti merede jaoks, puhastame neid ja teeme seda ohutumaks laevateedele ja sadamatele," lisas ta.

Naistuukreid on Saarepere sõnul neil hetkel täpselt null. "Meil on käinud üks naine, kes on katsed ära teinud, aga tema kahjuks ei soovinud edasi seda asja ajada. Aga loodame, et tulevikus ajateenijad ikkagi võtavad ka naiste seast suuna meie juurde ja saavad lõpuks tuukriteks." Nii võttiski tuukrikatsed ette "Ringvaate" reporter Coco Rõõmusaar. Vaata videoloost, kuidas tal läks!

Katseid alustatakse barokambrist. Veel tuleb läbida maapealsed füüsilised katsed ning ujumiskatsed. Lisaks tuleb ära teha inglise keele test, kuna suur osa koolitustest läbitakse välismaal. Kandideerimine ajateenistusse mereväe tuukrigrupis lõpeb 1. augustil.