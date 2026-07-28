Helina The Artist muusikuelust Austraalias: kohalik skeene pole üldse nii suur

Laulja ja räppar Helina The Artist on naasnud Austraaliast uue singliga "Yks, kaks, kolm". Raadio 2 antud intervjuus avaldas artist, et Austraalia muusikaskeene ei ole sugugi nii suur, kui arvata võiks.

Helina The Artist ühendab oma loomingus hiphopi, R&B-d ja alternatiivpoppi. Hiljuti astus ta üles Kikumu festivalil. Viimased viis aastat on ta resideerunud Austraalias, kuid on nüüd kodumaal tagasi. "Mind on väga soojalt vastu võetud. Kindlasti on sellel omad raskused, kui sa tuled kaugelt tagasi. Minu puhul oli väga ootamatu lõpp Austraalia peatükil. Mu viisa lükati tagasi ja mul oli 30 päeva enda asjade pakkimiseks, et siis Eestisse tulla. Aga kuna olen loomingulise mõtlemisega inimene, siis iga raskus sai ka loomingulise lahenduse."

Enne naasmist jõudis Helina koos Austraalia produtsendi Ethan Rebeliga valmis saada singli "Yks, kaks, kolm". "See oli minu jaoks üsna kaootilisel perioodil, mil ma teadsin, et ma pean tulema Eestisse tagasi. Sellele vastandub see lugu täielikult, sest tegemist on ikkagi energiaküllase heatuju lauluga. Ethan ise soovitas, et ma kirjutaks eesti keeles," rääkis Helina.

Austraalia muusikaskeene ei ole Helina sõnul seejuures üldse nii suur, kui arvata võiks. "Austraalia kõlab hästi suurelt, aga on tegelikult pisem. Kui sa hakkad inimestega rääkima, siis tuleb välja, kes korraldab mis festivali või kes teab keda. Kui sa oled seal skeenes sees, siis sa saad aru, et see ei olegi nii suur," sõnas Helina, kuid märkis, et skeenele sisse saada ei pruugi nii lihtne olla. "Sul on vaja natuke õnne ja palju avatust, et sa julgeksid minna ja olla ning vestlusi pidada."

Austraalias töötas Helina tõstukijuhina ja tegeles samal ajal oma albumiga. "Austraalias on see natuke avatum. Ma tean teisigi inimesi, kes on à la torujüri, aga läheb õhtul mängib house'i kuskil klubis. Inimesed ongi loomingulised oma valikutega. Mix ja master said rahastatud nende tõstukirahadega."