Ellujäämiskoolitaja: soki sisse peidetud metallpudel on matkal asendamatu

"Matkale minnes võiks kaasas olla taskunuga. Lisaks välgumihklile on minul metsas kaasas ka tulepulk, sest see on töökindlam vahend kui tikud. Kui vette kukub, töötab edasi," ütles MTÜ Estlander ellujäämiskoolitaja Anton Neidre.

Loomulikult peab metsa minnes kaasas olema täislaetud akuga telefon. "Kaasa võiks võtta ka akupanga ning sellele sobiva juhtme."

Neidre sõnul võiks kaasa võtta ka pealambi varupatareide või laetud akuga. "Pealampi on ka muul ajal vaja kui öösel, tahad näiteks mõnda koobast avastada," tõdes ta.

Juba enne matkale minekut võiks välja mõelda, kust saada vett, kui pudelist vesi otsa saab. "Kuna vesi on väga oluline, võiks seda olla varuga kaasas. Rusikareegel on selline, et vooluveega veekogu on kindlam koht, kust vett võtta kui seisuveekogu. Üks seisuveekogu on ka, kust on ohutu vett võtta, see on raba laukavesi. Ühel või teisel juhul võiks selle vee läbi keeta, mis laukast tuleb. Kõige parem on võtta allikast," sõnas Neidre.

Palava ilmaga ei tasu külma vett juua, sest see kulutab lisaenergiat. "Vesi võiks olla toatemperatuuril."

Kui joomiseks sobivaid veekogusid läheduses ei ole, võiks teha ise veefiltri. "Kui sul kogenud matkamehena juhtumisi sobivat veefiltrit kaasa võetud ei ole, neid saab poest osta," tõdes Neidre. "Kahjuks, aga siis matkaja õnneks, on võimalik looduses käies metsast mõni tühi pudel leida, kui endal kaasas ei ole. Pudelipõhja tehakse väikesed augud ning pannakse natuke sammalt, turbasammal võiks olla."

Seejärel läheb vaja turvast. "Rabaservast saab turvast võtta, ei pea päris sügavale rabasse minema. Siis on vaja sütt, mis tuleb kahe kivi vahel peenemaks jahvatada, et oleks ühe millimeetrised graanulid. Sütt leiab metsast mõnest lõkkekohast, paned igaks juhuks taskusse."

Sambla peale läheb segu turvasest ja purustatud söest. "Sütt läheb üks kolmandik ja turvast kaks kolmandikku, seda pannakse sambla peale paks kiht ja siis kividega kinni," õpetas Neidre. "Siis valad pudelisse kraavi või jõevett ja aegamisi tilgub vesi sellest looduslikust filtrist läbi."

Seeneline võiks kaasa võtta veel vihmakeebi. "Varrukatega keebid nii head ei ole selleks, milleks ma neid tahan kasutada. Saad keebi vihmaga endale üle tõmmata, aga kui jääd metsa ööseks, saad teha sellest vihma eest kaitsva varjualuse."

"Soki sisse pandud veepudelit saab kasutada vee joomiseks, aga kui on külm, paned pudelisse sooja vee sisse, pistad pudeli põue ja see annab sulle sooja. Kui magamiskotti kaasa pole, on see pudel su ainus õlekõrs. Palava ilmaga saab külma vett sisse panna ja jällegi põue, siis jahutab," õpetas ellujäämiskoolitaja.

Metallist joogipudel on hea ka selle pärast, et seda saab lõkkel soojendada, aga kui oled metsa ära eksinud seeneline, siis ju kaua karjuda ei jõua, hääl väsib ära.

"Siis saad lusikat vastu metallpudelit tagudes endast märku anda. Võiks lüüa kolm korda järjest, siis natuke oodata, siis jälle kolm korda järjest lüüa. Kui kolmekaupa lööd, siis saadakse aru, et keegi on eksinud," õpetas Neidre.