Spordihullud: väljakutse sündis meie kahe haige mõtlemise tulemusena

Spordientusiastid Laura Rautavuori ja Peyman Almar alustasid jaanuaris 5athlon väljakutset, suusatades Nordkapist Rovaniemisse, sealt joosti Helsingisse, nüüd on käsil Helsingist Tallinnasse ujumine, misjärel suunduvad nad ratastel Kreekasse, siis purjetades Marokosse ja taas ratastega Aafrika lõunatippu. Rautavuori sõnul võtab teekond aega kaks ja pool aastat ning idee sündis nende kahe haige mõtlemise tulemusena.

Spordientusiastid Laura Rautavuori ja Peyman Almar ujuvad endale püstitatud väljakutse käigus 90 kilomeetri pikkuse distantsi Helsingist Tallinnasse.

"Turvapaat sõidab meie kõrval, ujume paadiga kõrvuti. See on teateujumine. Üks ujub ja teine puhkab. Vahetused on ühe tunni pikkused, siis tuleb teine asemele ja nii jätkame lõpuni," selgitas Rautavuori "Ringvaatele".

Väljakutse nimi on 5athlon. "Alustasime 27. jaanuaril Nordkapis suusatades. Suusatasime Nordkapist Rovaniemisse. Edasi jooksime Rovaniemist Helsingisse. Nüüd ujume Helsingist Tallinnasse. Tallinnast sõidame praeguse plaani kohaselt rattaga Kreekasse. Siis purjetame Kreekast Marokosse ja sealt Aafrika lõunatippu taas jalgratastel," selgitas Rautavuori.

"Igal ööl jääme laagrisse, meil on telk ja kõik muu," lisas Almar.

Mõte teha selline väljakutse oli Rautavuori sõnul kombinatsioon nende kahe haigest mõtlemisest. "Idee läks üha pöörasemaks. Mõtlesime, et vajame väljakutset meile mõlemale. Peyman ütles, et see peab olema pikk distants. Meie plaanide järgi võtab kogu teekond aega kaks ja pool aastat," tõdes Rautavuori. "Praeguseks oleme teel olnud pool aastat."