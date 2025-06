ETV tähistab suve suursündmuseid

Juulis 70. sünnipäeva tähistav ETV käib sel suvel ühte sammu suursündmustega, mille tipphetkeks on laulu- ja tantsupidu.

Eesti vanim ja suurim telekanal tähistab sel suvel 70. sünnipäeva ja teleajaloo pärlitega on pikitud ka ETV suvekava. Suvistel laupäevadel teeb ETV kummarduse telelegendide ees ja toob ekraanile saated, mis on kirjutatud kodumaisesse teleajalukku.

Läbi suve vahendab ETV kõiki olulisi suursündmusi. Vaatajateni tuuakse võidupüha paraad Pärnust ja iseseisvuse taastamise aastapäeva tähtsündmused augustis, juba heaks traditsiooniks saanud Kassitoome kontsert ning Saaremaa ooperipäevad.

Vanemuise suvekontsert tõi vaatamata tormihoiatusile Kassitoome oru täis muusikasõpru Autor/allikas: Tarmo Haud

Suve tipphetkeks on laulu- ja tantsupidu, mida ETV vahendab koos teiste ERR-i kanalitega. Kodudesse nii Eestis kui mujal tuuakse tantsupidu, laulupeo kaks suurkontserti, rahvamuusikapidu ja rongkäik. Suurpeo meeleolud peegelduvad ETV programmis juba varem, vaatajateni jõuavad erisaated, dokumentaalid, sari "Minu pidu" ja palju muud.

Tantsupeo "Minu arm" esimene etendus Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR

Kohtumised armastatud kultuuriinimestega

Suvises kavas on oma eriline koht kultuuriinimestel. Laulu- ja tantsupeo eel tele-esilinastub ETV-s portreefilm "Leelo" armastatud kirjanik Leelo Tunglast. Tulekul on ka portreefilmid Hendrik Sal-Sallerist ja vendadest Urbidest.

"Leelo: Ükskord me naerame niikuinii" Autor/allikas: Stellar Film

Uute saadetega peab ETV meeles juubilare, kes tuntud ka teleekraanilt. Juulis 60. sünnipäeva tähistavast Raivo E. Tammest valmib portreesaade, kus paljudest telesarjadest tuntud näitlejat intervjueerib Grete Lõbu. Uus portreesaade valmib ka suvel 65-aastaseks saavast Peeter Ojast, keda küsitleb hea sõber Mart Juur.

EnsV "Õnnelik lõpp! On see ikka päris lõpp" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kirjandussõpru kostitab ETV sel suvel kultuurisaatega "Kirjandusministri juures", kus Mart Juure kõrval ja vastas võtavad koha sisse David Vseviov, Marju Kõivupuu, Merle Karusoo, Margit Kilumets ja Jaak Juske.

Kirjandusministri juures. Margit Kilumets Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Ringvaade" naaseb juuli alguses

Pärast põgusat puhkust võtab juuli avanädalal taas ETV-s koha sisse "Ringvaade". Suvine telemagasin toob kolmel õhtul vaatajateni meeleolukad kohtumised ja päevakajalised kokkuvõtted. Vaatajaid tervitavad saatejuhtidena Marko Reikop, Grete Lõbu, Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika.

"Ringvaade suvel". Grete Lõbu Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Läbi suve võtab Ukrainas toimuva kokku iganädalane "Ukraina stuudio", mis on juunist ekraanil esmaspäeva õhtuti.

Hommikute kaaslaseks on kuni jaanipäevani "Terevisioon", hommikuprogramm naaseb ETV ekraanile augustis. Kuni 19. juunini on kolmel õhtul nädalas eetris ka "Esimese stuudio" vestlused.

Kirev sarjasuvi

ETV suvekavas on oma eriline koht sarjadel. Mitme suvega vaatajate lemmikuks kujunenud soome haiglasari "Pulss" alustas ETV-s ja Jupiteris 13. hooaega. Läbi suve võetakse vaatajad kaasa suurhaigla õdede ja arstide väljakutseid täis maailma. ETV näitab sarja esmaspäevast neljapäevani kell 22, kaks osa järjest. Vaatajatele, kes telekavasse planeeritud osasid ei malda ära oodata, pakub Jupiter võimalust kohe esmaspäeval kõik nädala osad ära vaadata.

ETV krimireedes on äsja alustanud kodumaine krimisari "Süü". Elisa originaalsari põimib haaravaks looks ühe perekonna saladused, kus mineviku traagika hakkab olevikku ja omavahelistesse suhetesse sekkuma. Priit Piusi käe all valminud sarjas teevad kaasa näitlejad Jaan Rekkor, Epp Eespäev, Rasmus Kaljujärv, Ott Sepp, Maarja Jakobson, Ago Anderson ja teised.

"Süü" Autor/allikas: Marek Metslaid

Kuueosaliselt "Süült" võtab seejärel järje üle kodumaine "Kes tappis Otto Mülleri?".

Pühapäevadesse lisandub 15. juunist uus krimisari "Agatha Christie Hjerson", mille keskmes on endine uurija Sven Hjerson ja aktiivne teleprodutsent Klara, kes asuvad uurima Ahvenamaale suunduval laeval surnud ajakirjaniku juhtumit.

Agatha Christie Hjerson ep7 Autor/allikas: pressimaterjal

Suveõhtutesse jagub sarju läbi nädala. Argipäeviti on uute osadega eetris hispaania suursari "La Promesa", taas on vaatajate ees kodumaine komöödiasari "Elu võimalikkusest maal", aegumatu "Hercule Poirot", rootsi humoorikas draamasari "Solsidan", briti stiilne krimisari "Grantchester" ja paljud teised.

Solsidan h8 Autor/allikas: pressimaterjal

ETV2 on spordilainel

ETV2 suvekava käib spordi suursündmuste rütmis. Juuni esimesel nädalavahetusel jõudsid televaatajateni Tallinnas toimuva iluvõimlemise EM-i otseülekanded. Juuli möödub ETV2-s suure jalgpalli tähe all, kui koju kätte tuuakse jalgpalli naiste EM-võistlused Šveitsist. Juulisse mahub ka orienteerumise MM Soomest.

Suurkujude sünnipäevasid tähistab ETV2 sel suvel nii teemaõhtute kui ka teemapäevadega. Erikavadega peab ETV2 meeles Jaak Joalat, Erki Noolt, Peeter Oja, Olav Ehalat, Andrus Kivirähki ja paljusid teisi.