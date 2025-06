Rasmus Kaljujärv: oma laste ja iseenda ees peab aus olema

Näitleja Rasmus Kaljujärv rääkis "Terevisioonis", et meeste jutud toimuvad tihtipeale just pausi ajal, kui mehed midagi ei räägi ja tõdes, et kõige olulisem on olla iseenda ja oma pere vastu aus. Suvel mängitakse Tartu laulupeomuuseumi õuel lavastust "Isad ja pojad" ning avatakse samanimeline näitus, kus fookusesse on tõstetud isade ja poegade suhted.

"Ott Kilusk on kirjutanud näitemängu "Isad ja pojad" tõestisündinud lugude põhjal, aga kindlasti on seal ka liialdusi ja vindi juurde keeramist. Palju, mis seal laval juhtub, on päriselt tema ja tema perekonnas juhtunud sündmused," ütles näitleja ja lavastuse "Isad ja pojad" üks osatäitja Rasmus Kaljujärv.

Kaljujärve sõnul toimuvad meeste jutud tihtipeale pausi ajal, kui mehed midagi ei räägi. "Kui mõtlen enda isa ja enda peale, siis palju toimubki just siis, kui midagi ei öelda. See on mingi kummaline vestlus läbi selle pausi."

"Näidendi lavastaja Kaili Viidase suur soov oli, et sel aastal võiks olla midagi suurt ja erilist lisaks lavastusele ja ta mõtles välja, et sealsamas laulupeomuuseumi õuel, kus tänavu etendust "Isad ja pojad" mängitakse, võiks olla välinäitus," ütles näituse "Isad ja pojad" kuraator Indrek Aija.

Aija luges näidendi läbi ja leidis, et loo peamine juhtmõte on see, et tuleb teha perepilt. "Perekond on isatallu kogunenud, sest kadunud vanaema soovis, et pojad ja pojapojad vähemalt kord aastas isatalus kokku saaks ja ühise pildi teeks," tõi Aija välja.

Välinäitusel "Isad ja pojad" on kokku veerandsada vana fotot, mis on kokku korjatud eesti muuseumide kogudest. "Mõned on ka perearhiividest, alates 19. sajandi lõpust kaasajani välja, ainuke kriteerium oli, et pildil oleks isa ja poeg tegevuses," ütles Aija.

"Kuigi näitus keskendub isadele ja poegadele, siis ema ja naise roll on kindlasti seal taga täiesti olemas. Poja kasvatamine meheks eeldab ikkagi tugeva perekonna olemasolu, et oleks armastus, usaldus, lähedus mehe ja naise vahel ja lapsevanemate vahel," nentis Aija.

"Aus peab olema. Iseenda, oma pere, oma poja vastu. Peab usaldama," lisas Kaljujärv.

Aija tõi välja, et oleme oma tehnoloogilise arenguga jõudnud nii kaugele, meil on tehisaru, me oleme käinud kuul, aga kõige tähtsamat vastust oma pojale, kuidas leida enda kõrvale see õige inimene, õige kaaslane, seda me jätkuvalt ei suuda edukalt edasi anda. "Need mustrid kipuvad korduma," lisas Aija.

Näitus "Isad ja pojad" avatakse 18. juunil Tartus Laulupeomuuseumi õuel. Lavastust "Isad ja pojad" saab vaadata sealsamas juulikuus.