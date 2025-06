Noorkotkas Travis Tamm: mulle meeldib tuld teha ja meditsiini õppida

"Minu peamine amet on kodutütarde organisatsioonis ja lisaks olen ka vabatahtlik rühmajuht," ütles pereema ja Pärnumaa maleva noorteinstruktor Aina Tarvis.

"Mina olen noorkotkas," ütles Travis Tamm.

Isa Alar Tamm on Noorte Kotkaste Pärnumaa maleva pealik ja Pärnu rühma pealik. "Noori on praeguse seisuga ametlikult üle 280. See on populaarne noore hulgas," sõnas Tamm.

"Esimese hooga sattusime tänu Noorte Kotkaste instruktorile noorte peale ja Kaitseliidu täiskasvanute sektoris hakkasin mina toimetama kolm aastat hiljem ehk 2015. aastal," meenutas Alar, kuidas ta sellesse süsteemi tegutsema sattus.

Pereema Aina sõnul oli neil üks tuttav Kaitseliidus tööl. "Kuna ta teadis, et me tegeleme noortega, siis kutsus meid ka sinna, aga meie kõige vanem tütar oli enne meid seal juba tegutsemas. Tema oli tol ajal Paikuse rühmas kodutütar. Me teadsime, et ta kuskil käib ja midagi teeb ja et on äge, aga mida ta täpselt teeb, me ei teadnudki ja siis saime teada," muheles Aina.

"Mul oli nii, et kui ma sündisin, siis hakkasin ema-isaga igal pool laagrites kaasas käima. Lõpuks oli nii, et kui ma sain piisavalt vanaks, siis sain ise ka noorkotkaks. Peab olema vähemalt seitsmeaastane," ütles kaheksa-aastane nootkotkas Travis.

Travis tõi välja, et kõige põnevamad tegevused laagrites on tule tegemine, tegevuspunktid, kus saab meditsiini õppida ja ujumas käia.

Noored naudivad kõiki tegevusi, mida metsas tehakse. "Üldjuhul pole ühtegi asja, mille peale noored teeksid nägusid," tõdes Alar.

Aina sõnul meeldib noortele mõõtu võtta. "Päris rasked võistlused on neil, "Mini-Erna", "Ernake", kus nad orienteeruvad mööda metsi, panevad oma meditsiinialased teadmised proovile. Kõik see köidab ja väga meeldib neile," ütles Aina.

Pärnu kohaliku võistluse "Sirge siht", mille võitja läheb "Mini-Ernale" või "Ernakesele" distants on keskmiselt linnulennult 45 kilomeetrit, mille noored läbivad vähem kui 24 tunniga.