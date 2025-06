Ühismeediakokk Roosa Pipar: sisuloomiseni viisid mind kutsehaigused

Vähem kui poole aastaga suure jälgijaskonna kokku meelitanud sisulooja ja ühismeediakokk Roosa Pipar rääkis "Vikerhommikule", et pärast 10 aastat kokatööd ütles keha talle, et aitab ja nüüd tuleb midagi muud välja mõelda.

Aasta alguses ühismeedias kokkamisvideosid tegema hakanud Roosa Pipar on suutnud mõne kuuga koguda tuhandeid jälgijaid, kokku üle 12 000. "Ju siis oli puudu sellisest positiivsest eestlasest, keda ei ole väga palju näha. Ma teen lihtsaid retsepte tavalisele inimesele," sõnas sisulooja.

Nime all Roosa Pipar on sisulooja tegutsenud juba üle kümne aasta. Sisulooja lisas, et oma päris nime ta ei varja, aga see tuleb väga vähe jutuks.

Ühismeediasse ajasid Roosa Pipra kutsehaigused. "Töötasin sügisel natukene üle ja käed ütlesid üles, ei saanud enam isegi paarikiloseid asju tõsta. Keha lihtsalt ütles, et aitab ja mõtle midagi muud välja," nentis ta ning lisas, et teeb tööd kõikidel aladel, mida ta õppinud ei ole.

"Mul on kaks kutseharidust, kolmandat hetkel omandan. Olen ka Tartus käinud psühholoogiat tudeerimas. Tööalaselt olin 10 aastat kokk või kokk-kondiiter-keevitaja, nagu Eesti naine ikka, teeb kõike, mida vaja on. Sealjuures teen ka koolitusi, mida ma ka pole õppinud," selgitas Roosa Pipar, kes on erinevatel teemadel koolitusi andnud 25 aastat.

Köögis on Roosa Pipra jaoks oluline intuitiivne kokkamine. "Mul on see probleem, et ma olen see törtsu- ja sutsu-inimene. Mõned videod on ka sellised, sest ma ei oskagi mingeid koguseid määrata, sest see on maitse asi. Proovi ja pane juurde. Minu jaoks on see intuitiivine kokkamine väga oluline. Inimeste maitsed on nii erinevad. Nii raske on öelda, et pane ainult lusikatäis, kui tegelikult oleks vaja poolteist lusikat juurde panna," rääkis ta.

Videoretsepte luues Roosa Pipar katsetamisele aega ei kuluta. "Ma lendan ikka kohe peale. Kui matemaatikutel jooksevad peas numbrid, siis minul jooksevad retseptid. Minu peas on kõik loogiline ja loomulik, need asjad pannakse kokku ja see kõik tuleb ka välja. Ebaõnnestub toit väga harva," tõdes sisulooja.

"Lõpuks sa tead, mis kokku sobib. Ma olen terve elu kokanud ja kümme aastat töötanud, nii et kui sa päris sosssepp ei ole ja ei oska neid asju kokku panna, siis oleks natukene nadi lugu," naeris ta.

Roosa Pipra sõnul on suurim viga, mida teevad inimesed, kellel kokkamine intuitiivselt välja ei tule ja kes alles proovivad toidutegemisega sina peale saada, see, et nad proovivad hästi palju erinevaid retsepte.

"Ja nad ei mäleta, milline retsept oli hea ja nad ei saa aru, miks see retsept oli hea. Minul ei ole sada retsepti. Mul on näiteks pärmitaigna jaoks üks retsept, mida kasutan nii soolase kui ka magusa jaoks. Baas on alati sama. Lihtsalt vastlakuklitele lisan vahel kardemoni, võib-olla panen kuhugi veel midagi, aga põhi on kõige jaoks sama," selgitas ta.