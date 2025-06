Tiktokker Avocado: kui kellegagi rääkida ei ole, siis keelt ära ei õpi

Tiktokker, sisulooja ja digiturundaja Darya Pastak, kes on sotsiaalmeedias tuntud Avocado nime all, rääkis "Terevisiooni" stuudios, et paljude inimeste jaoks on eesti keele õppimisel peamine takistus eestikeelsete vestluskaaslaste puudumine.

Pastak tuli Eestisse üle kümne aasta tagasi, et õppida siinses diplomaatide koolis. Tänaseks sisuloojana töötav Pastak näeb kahe huviala vahel selgeid seoseid. "Sotsiaalmeedias on vaja ehitada suhteid inimestega, vaatajatega. See on üks asi. Ja teine asi on see, et ma tõesti tahan uskuda, et minu sisu aitab kaasa ka integratsiooni protsessidele Eestis," selgitas Pastak.

"Eestlased kirjutavad ja rõõmustavad, et välismaalane nende keele on ära õppinud ja mitte-eestlased, kes Eestis elavad, aga keelt ei räägi, küsivad, et kas sa ei häbene oma aktsenti? Äkki siis ma teen ka oma suu lahti ja hakkan rääkima ka," sõnas Pastak ning lisas, et on ka vaatajaid, kes on andnud sisuloojale teada, et õpivad tema videote abil eesti keelt.

"Ma siis ütlen, et see ei ole võib-olla väga hea mõte, sest ma räägin vigadega, kõiki käändeid ei oska, aga muidu miks mitte, kui see toetab," lisas ta.

Pastak usub, et paljude inimeste jaoks on suurim takistus eesti keele õppimisel eestikeelse vestluskaaslase puudumine. "Kõik. Kui sa ei räägi, siis ei tule. Isegi, kui sul on grammatika suurepärane. Sa pead suu lahti tegema. Mind aitas väga Eesti sõpruskond. Minu mees on eestlane ja kõik tema sugulased, pere, sõbrad on ka kõik eestlased. Mulle meeldib olla tähelepanu keskpunktis ja kui ma lihtsalt istusin nurgas nagu vaas, siis mul oli nii nukker. Ma tahtsin ka rääkida inimestega," muigas Pastak.

"Ma tahan jagada oma mõtteid ja kuidas ma jagan, kui ma keelt ei oska. Okei, inglise keelt oskan, aga see väga ei aita, kui sa oled kuskil peol või suguvõsa kokkutulekul. Kes sinuga inglise keeles räägib?"

Filoloogiharidusega Pastak arvas isegi alguses, et keel tuleb iseenesest. "Aga ei tulnud. Ma ootasin ja ei tulnud. Isegi Eesti mees kodus ei aidanud, sest me rääkisime inglise keeles, natukene vene keeles. Siis ma sain aru, et ma pean ikkagi kursustele minema," rääkis Pastak, kes hakkas eesti keeles vestlema alles aasta aega pärast kursuste alustamist ja kellel on nüüd tehtud keele-eksamid tasemeni B2.

Kodus räägib pere segakeelt. "Lastega ma proovin ikka vene keeles rääkida, sest ma tahan, et neil oleks rohkem keeli suus. Nad on mul kakskeelsed. Aga huvitav on see, et pojal on emakeel eesti keel nagu isal. Vene keelt räägib ta aktsendiga, aga eesti keelt puhtalt. Aga väikesel tütrel on praegu veel pooleks. Aga oskab ka mõlemat ilusti," sõnas Pastak.