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Säde Semper: muusikuna on tähtis aus olla

Terevisioon
Säde Semper
Säde Semper Autor/allikas: Jürgen Aas
Terevisioon

"Terevisiooni" stuudios oli külas noor muusik Säde Semper, kelle sõnul tuleb muusikuna ennekõike olla aus ja nii jõuab looming ka inimesteni.

Semperi sõnul on raske täpselt määratleda, millist muusikat ta teeb. "Kui miski, siis art pop, sest selle alla läheb peaaegu kõik. Üldjoontest alternatiivset ja elektroonilist. Teen seda sellepärast, et tunnen, et nii on ennast õige väljendada," selgitas Semper, kes hakkab kohe lõpetama EMTA-t heliloomingu erialal.

"Mulle meeldib segada asju. Kuna ma olen heliloomingut õppinud, siis saan võtta need teadmised, mis ma sealt sain, ja panna need oma loomingusse. Siit ja sealt igalt poolt," sõnas Semper.

"Kui ma väljendan ausalt seda, mis mind ennast kõnetab ja mis minu mõtteis maailma kohta mõlgub, siis see kõnetab teisi ka. Muusikuna on tähtis aus olla," tõdes Semper.

Lisaks eesti ja inglise keelele laulab Semper ka jaapani ja ladina keeles. "Mulle meeldib see väga. Jaapani keel sarnaneb kõlalt eesti keelele, aga tähendus on täiesti erinev. Inimest peaks alati eelkõige kõnetama muusika ja sõnad annavad sellele lisakonteksti. Otseselt ei pea sõnadest aru saama," märkis ta.

"Minu jaoks ongi väga oluline keele meloodiline ja ilus kõla. Ma oskan näiteks saksa keelt ka, aga saksa keeles ma veel laulda ei suuda," muigas ta.

"Noore inimesena on tähtis leida igast päevast enda jaoks ka mõned ilusad asjad. Muidu ei soovi ju edasi elada. Proovin rääkida nii sellest, mis on kurb ja kole, kui ka sellest, mis on tegelikult ilus. Maailm on alati olnud kuri. Aga alati on leitud ka midagi, mis paneb inimesi edasi elama," lisas ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Juhan Kilumets ja Katrin Viirpalu

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Säde Semper: muusikuna on tähtis aus olla

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