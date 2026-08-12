Kolmkümmend aastat Taiwanis elanud Tauno Kelder: Eestis lummab mind vaikus

Kolmkümmend aastat Taiwanis elanud Tauno Kelder rääkis Vikerraadios, et 1996. aastal oli ta esimene Eesti üliõpilane, kes sai Taiwani Ülikooli stipendiumi, nüüd on tal taiwanlannast abikaasa ja kolm last. Keldri sõnul käivad nad perega Eestis harva, sest see on keerukas ja kulukas ning tõdes, et Eestis lummab teda rahu ja vaikus.

"Olin esimene Eesti üliõpilane, kes sai Taiwani Ülikooli stipendiumi, et minna sinna hiina keelt õppima. Üsna hiljuti oli Riiga loodud Taiwani esindus ning Leedu ja Läti tudengid olid juba aasta varem Taiwanis käinud," meenutas nüüdseks 30 aastat Taiwanis elanud Tauno Kelder.

Kelder meenutas, et väikese poisina kuulis ta raadiost järjejuttu, kus toimus kogu aeg käsivõitlus. "Üks kutt oli kung fu ja teine karate mees ja mulle tundus, et kung fu oli lahe ja seal algas mu kinnisidee. Keskkooli ajal oli 7. keskkoolis inglise keele õpetaja, kes hakkas 1980. aastatel hakkas andma hiina hingamise tunde. Karate oli toona keelatud ja kung fu oli hallis tsoonis, aga hiljem läks õpetaja edasi võitlusviiside peale."

Kelder sõitis Taiwani 1996. aastal. "Minu stipendium kattis nii õppe- kui ka elamiskulud. Rahalises mõttes ma ei pidanud väga muretsema. Alguses oli raskem, sest kohapeale sõites selgus, et rahaline katmine algab alles teise kuu lõpus. Mulle andis vend natuke USA dollareid kaasa, aga esimesed kuud elasin laenude peal," muheles Kelder.

Stipendiumi õnnestus saada kaheks aastaks. Seejärel tuli ta tagasi ja õpetas Eestis hiina keelt. "Siis tuli aga tagasi minna ja siis jäingi. Seal on mõnus," sõnas Kelder. "See kultuur huvitas ja sobis. Inimesed on väga toredad, ilm on tegelikult hea. Mulle pole palavus probleem, ma liigun jalgrattaga, et hoida ennast vormis. Ka siis, kui keskpäeval lõõskab."

"Hiina-hirm kummitab kuklas küll, Hiina ja Taiwani vastasseis on ju olnud aastakümneid, aga inimesed ei mõtle sellele, see on muutunud fooniks. Paanikat ei ole, Taiwani ümber toimuvad õppused," nentis kelder.

Kelder on abielus taiwanlannaga, neil on kolm last. "Perega Eestisse tulemine on suur ettevõtmine ja seda tihti korraldada ei saa. Lume nägemine Eestis kaks aastat tagasi oli lastele suur elamus, see oli võimas, nad hullasid lumes nagu kutsikad. Tavaliselt me oleme Eestis olnud suvel," nentis Kelder.

Keldri sõnul on Taiwanis kiire elustiil ja tohutult palju inimesi. "Taiwan on iseenesest väiksem kui Eesti, aga seal elab 23 miljonit inimest. Suur osa Taiwanist on kaetud mägedega, kuhu ei saa ehitada. Eestis on rahulik ja vaiksem. Kui ma tulen siia, siis sees toimub mingi nihe, tuleb harjuda vaikuse ja rahuga, see on mõnus," kirjeldas Kelder, kes on püüdnud lastega rääkida eesti keeles nii palju kui võimalik.

Eestlasi on Taiwanil vähe ja eesti keelt seal väga rääkida ei õnnestu.