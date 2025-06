Korilane: lillevõileibade ja õiterohke maitsevee nautimise aeg on käes

Korilane Maret Allikas tõdes "Terevisioonis", et meie metsad on praegu täis maitsvaid taimi ning valmistas stuudios imekauneid lillevõileibu ning õitega kaunistatud maitsevett. Ta tõi välja terve hulga söödavaid taimi, mida oma igapäevamenüü rikastamiseks kasutada.

"Linnataimi ma võileiva peale ei pane, need ma toon võib-olla koju vaasi," ütles korilane Maret Allikas. "Korja ja söö neid taimi, mille puhul sa oled kindel, et neid võib süüa."

Sireliõied. Allikase sõnul on meil just pikk talv olnud ja kui sirelid siis tulevad, on need nii lopsakad ja ilusad, lõhnavad nii hästi, miks mitte neid siis ka suhu pista. "Sireliõisi saab panna ka joogi sisse või võileiva peale. Sireliõitest saab ka imemaitsva tee."

Kuusevõrsed ja käbid. "Intensiivne ja huvitav maitse. Mina olen pannud neid pudelisse vee sisse, annab väga ilusa värvi, võib-olla kuskile toidu sisse riivida, kuhu on vaja hapet ja vaigust maitset. Mina kraapisin käbi noaga võileiva peale, annab hea hapuka maitse."

Harilik tõlkjas ehk rakvere raibe. "Kirglikult vihatud taim, sest teda on igal pool nii palju, ta on väga võimas, aga praeguses faasis, kus ta õitseb, lõhnab ta väga mesiselt ja vürtsikalt. Kui maitsed, siis ta on nagu vürtsikas kapsas, annab mõrkjat nooti. Väga hästi sobib pestovõileivale söödavaks kaunistuseks."

Harilik raudrohi. "Sellest saab teed teha, panna võileiva peale, salatisse sobib väga hästi. Otse süües on maitse liiga tugev ja kibe."

Kurdlehine kibuvits. "Ka invasiivne liik, teda juuritakse välja, sest võtab randades teiste taimede elukeskkonda ära. Nii et söö teda, pane kroonlehti limonaadi või vee sisse. Tee roosimoosi."

Naat. "Putkelistega tasub väga ettevaatlik olla. Naat on praegu sellises faasis, et õied on väga head, aga lehed ja varred on puitunud. Naat võib tihti segi minna mürgiste putkelistega."

Ristik. "Võib-olla ei pea tervet nutti ampsama, aga tõmba see lahti, õiepõhjas on väike nektar. Mõnusa magusama maitsega."

Rand-õisluht. "Kõik mere ääres kasvanud taimed on natuke soolaka maitsega, meenutab natuke koriandrit. Väga hea on seda soolaste toitude peale pudistada. Seda saab korjata sügiseni välja, kuni öökülmad tulevad."

Lillevõileibade baasiks pani Allikas karulaugupesto. "Aga baasiks võid panna kõike, mis sulle maitseb, toorjuustu, võid, kodumaist tomatit."