"Klassikatähtede" televõistlusel soovib osaleda rekordarv noori talente

Andekate noorte muusikute võistlust "Klassikatähed" tagasitulekut on väga oodatud, mida ilmestab rekordiline kandideerijate arv sel aastal. Selle üle rõõmustab ka saatejuht Johan Randvere, kes 2013. aastal sarja avahooajal ka võistles. "Ma ei kadesta žürii tööd edasiste otsuste tegemisel. Tegemist on tõesti väga kireva valikuga andekatest noortest interpreetidest. Võistlusele pürgivad fagoti -, trompeti- ja löökpillimängijad, lauljad, viiuldajad ning pianistid. Esimest korda kandideerib sarja ajaloos ka metsasarvemängija," ütles Randvere.

Teisel hooajal osalenud Elina Nechayeva meenutas, kuidas saates said kohe korraga selgeks nii nipid laval kui ka televisioonis. "See, kuidas laval olla või millisesse kaamerasse vaadata, oli treening kogu eluks. Aga kõige olulisem on see, et pärast seda saadet hakkasime saame tohutult esinemisvõimalusi ja arvan, et ka minu Eurovisoonil osalemisel oli just "Klassikatähtedel" suur roll."

Saate produtsent ja üks idee autoritest Helen Valkna tunneb heameelt, et nii paljud noored julgevad ja soovivad saatesse tulla. "Näeme, et meie kogu Euroopas ainulaadne saateformaat on lendu läinud ja seda on oodatud nii klassikalise muusika vallas kui ka telemaastikul," lisas ta.

Saatesse kandideerinud noorte muusikute seas valitakse juba juuni lõpus välja need, kes astuvad telesaates ja kontserdisaalis vaatajate ette.

"Klassikatähtedest" on tuule tiibadesse saanud paljud noored muusikud, kelle üleastumisi ootab nii kodumaine publik kui ka rahvusvahelised lavad. Võitjatiitli on varasemalt pälvinud tšellist Marcel Johannes Kits, viiuldaja Katariina Maria Kits, pianist Sten Heinoja, löökpillimängija Tanel-Eiko Novikov ja pianist Tähe-Lee Liiv. Muusikalavadel paistavad silma aga ka paljud teised osalejad, teiste seas on "Klassikatähtedes" osalenud Elina Nechayeva, Johan Randvere, Silvia Ilves ja teised.

Elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi sõnul annab telesaade osalejatele võimaluse lisaks muusikale arendada ka teisi artistile väga vajalikke oskusi.

"Televisioon ning kaamera ees suhtlemine õpetab noored andekad muusikud oma tugevusi esile tooma, pinget taluma, kiiresti reageerima ning köitvalt rääkima nii klassikalisest muusikast kui ka iseendast. See on tänapäeva eduka artisti, ka klassikalise muusiku, karjääri väga oluline osa. Tuleb olla huvitav ja kaasahaarav ning telesaade annab selleks lühikese ja intensiivse aja jooksul suurepärase treeningu," tõi Killandi välja.

"Klassikatähtede" säravad muusikatalendid pannakse proovile televoorudes, kontserdivoorus ja suurel finaalkontserdil juba sellel sügisel ETV-s ja Klassikaraadios. Saatesari sünnib Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kontserdi koostöös, noorte muusikute püüdlustele panevad õla alla ka kultuuritoetajad erasektorist.