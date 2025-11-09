Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

Hilda ja Huberti isa Taivo Piller ja Mart Haber rääkisid saates "Hommik Anuga", et nemad on oma lastega kõik selgeks rääkinud ja kui lapsed tahavad tulevikus oma ema üles otsida, on see võimalik. Pilleri sõnul annavad lapsed elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi.

"Me oleme terve nädala isadepäevakaarte saanud, reedel oli koolis suur kontsert," sõnas Mart Haber, Huberti ja Hilda isa.

Paar nädalat peale laste sündi oligi kohe isadepäev. "Võib-olla siis jõudiski kõige selgemalt asi teadvusesse, et nüüd on asjad niimoodi," lisas Haber.

Hilda Haberi sõnul meeldib talle isaga mängida huvitavaid mänge. "Mida noorem inimene, seda teravam silm on," tõdes Hilda, kes õpib 1. klassis. "Taivol ja Hubertil tuleb paremini välja näiteks male ja kabe."

Mardi sõnul on nad juba algusest peale lastega kõik selgeks rääkinud, miks nende peres on kaks isa. "Selleks et lapsed maailma sünniksid, on ju vaja munarakku ja seemnerakku ning mehel ei ole ühtegi munarakku võimalik saada," ütles Haber.

"Siis küsisite ühelt naiselt," lisas Hilda.

Kohe algselt oli aga Haberi sõnul viljakuskliinikuga kokkulepe, et kui lapsed tahavad ühel hetkel ema üles otsida, siis see info peab olema avalik. Teine agentuur aitas leida surrogaatema, kes lapsi oma kõhus kanda aitas," selgitas Haber. "Temaga suhtleme me siiamaani. Lapsed ongi pooleldi ameeriklased, neil on ameerika passid ka."

Lastel oli lasteaias ka lapsi, kes kasvasid kahe emaga peres. "Eesti on oma arenguga jõudnud ka ikkagi Põhjamaadele ja lääne kultuuriruumile niivõrd palju lähemale, et ma ei tunneta küll, et see oleks midagi sellist, mida inimesed väga uudistaksid või kõrvalt imelikult vaataksid," sõnas Hilda ja Huberti isa Taivo Piller.

Haberi sõnul on nad väga teadlikult hoidnud lapsi ekraanidelt kõrvale.

Kuna lastel on olnud Hiina lapsehoidja, oskavad nad nüüd ka hiina keeles rääkida. "Tundus kõige suurem kingitus, mida neile eluks kaasa anda. Hiina keel on ju väidetavalt üks kõige keerulisemaid keeli, mida õppida," nentis Mart.

"Lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi," tõdes Taivo. "Lapsed teevad elu niivõrd palju rõõmsamaks ja rikkamaks. Seda igapäevast rõõmu on nii palju. Seda saad eriti aru siis, kui oled mõned päevad lastest eemal, kui tühi elu oleks ilma lasteta."

Suur naljamees Hubert tahab saada pingviiniks ja Hilda lillekunstnikuks.