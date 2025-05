Ott Lepland: mu mentaalne pool on läinud kõvasti paremaks

Laulja Ott Lepland rääkis Vikerraadios, et vaimne tervis on emotsionaalselt tundlikumatel kultuuriinimestel suure tähelepanu all, sest esinedes annad sa tohutu energia endast ära, aga taastumisaega jääb napiks ning seetõttu kasutab temagi ravimeid, et tulla pingega toime. Laulja sõnul on tema vaimne tervis läinud palju paremaks.

"Pakkumiste üle ei saa ma kurta. Tuleb olla tänulik saatusele, et hetkel on esinemiste ja kontsertidega kenasti, maikuu on olnud enam-vähem täitsa stabiilne," ütles Ott Lepland. "Aga suvi on üldiselt alati tegemisi täis."

Leplandi sõnul on tema jaoks tavapärane, et puhkust võtab ta aasta esimesel poolel ning sügisel septembri-oktoobrikuus. "Siis on rahulikum ja saab käia ennast kuskil värskendamas," lisas Lepland.

Vaimsest tervisest rääkides tõi Lepland välja, et kultuuriinimesed ongi emotsionaalselt natuke rohkem tundlikumad. "Ma ise mõtlen küll, et ma ei tee muusikat raha pärast, see on meeldiv asi, mis tuleb kaasa, aga muusikat teen ikkagi hingest ja südamest. Ma tõesti naudin esinemisprotsessi."

"Aga eks see töö, näitlejatel ju samuti, ongi selline, et sa annad tohutu energia endast ära, aga samas jääb väga vähe aega taastuda, sest juba homme on uus esinemine. Sellised olukorrad võivad tekitada tugevat stressi ja ka depressiooni. Olen ka mina kasutanud ja kasutan ka hetkel selliseid meditsiinilisi tablette, et tulla sellega toime. Minule pidutsev elustiil ei klapi ja ma tunnen, et olles varasemalt seda elu elanud, see ikkagi kurnas mind. Mu mentaalne pool on läinud kõvasti paremaks," tõdes Lepland.

Lepland käis Eestit Eurovisioonil esindamas 2012. aastal. "Mina sain sealt väga positiivse kogemuse. Meie vastuvõtt ja külalislahkus oli kuninglik, mida minu silmad varem polnud näinud. Mina käisin Aserbaidžaanis ja nemad olid spetsiaalselt Eurovisiooniks ehitanud täiesti eraldi linnaosa. Kõikidel esinejatel oli politseieskort, mis tähendas seda, et kõik pidid seisma jääma, kui meie tuleme, " meenutas Lepland.

Laulja meenutas, et Eurovisioonile minnes oli tal kõhutunne, et kõik läheb väga hästi. "Isegi kui meil tekkisid mingid tehnilised probleemid, oli mul tunne, et kõik sujub. Mäletan, kui läksin suurele eurolavale esimest korda proovi tegema, siis minu laulule ei tekkinud publiku hulgas mingit reaktsiooni. Hakkasin mõtlema, et kuidas saada publik kaasa, tekkis väike kartus sisse, et kui ma vokaalis midagi ei muuda võimegi jääda poolfinaali. Proovides katsetasingi kohe neid kõrgeid noote ja hoidsin kogu aeg nendega pinget. Kui ma selle proovi lõpetasin, oli saalis tohutu aplaus," meenutas Lepland.

Muusiku sõnul tekitas see aga Eesti inimestes pahameelt, et ta laulu viimasel hetkel niimoodi muutis. "Helistas isegi minu suur eeskuju Ivo Linna ja ütles, et ära muuda midagi."

Tänavusest Eurovisiooni finaalist tõi Lepland oma lemmikutena välja Soome, Austria, Rootsi, Hollandi ja Eesti. "Võib-olla inimesed tahaksid, et järgmisel aastal toimuks Eurovisioon kuskil mujal kui Rootsis. Inimesed tahaksid uut kohta ja uut vibe`i saada," tõdes Lepland.