Video: õpi koos Ott Leplandiga ära Tommy Cashi makaronitants

"Ma arvan, et see on väga äge, et inimesed on läinud niimoodi kaasa selle tantsutrendiga. Ma vaatan ja ma näen, et inimestel on väga lõbus," sõnas tantsija ja koreograaf Eghert Nõmm.

Nõmm tunneb Tommy Cashi juba noorusajast, mil koos eri tänavatantsu projektide raames koos tantsiti. "Ta oli väga andekas, tal on see mingi omapära, mis on natuke freaky, aga samas on hästi huvitav vaadata teda, kui ta liigub," sõnas koreograaf.

Ott Leplandi lavakava Eurovisioonil lauluga "Kuula" oli küllaltki staatiline. Küll võis rääkida mõningasest kulmukoreograafiast. "See kulmutemaatika on minuga lapsepõlvest saati kaasas käinud," märkis Lepland ja muigas, et võib-olla annaks Tommy Cashi liigutust ka "Kuula" juurde aeglaselt kaasa teha.

Tähelepanu tuleb Nõmme sõnul makaronitantsu tantsides pöörata kogu enda kehale. "Tal töötab iga viimnegi lihas, aga samas on kõik nii vaba," märkis ta. "Meil käivad jalad, on selline pissihäda poos, ühelt küljelt teisele. Järgmisena liiguvad tal kogu aeg randmed. Järgmine asi on pea, mis teeb tal kogu aeg ringe.

"See võtab läbi, seda peab treenima," hingeldas peale tantsu Ott Lepland, kes kuulub tänavu ka Eesti žüriisse Eurovisioonil.