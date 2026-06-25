Alkoholist loobunud Lepland: šnaps ja pidu olid minu jaoks kiire lõõgastus

Üle kahe aasta tagasi alkoholist loobunud Ott Lepland tunnistas, et tal ei ole soovi vanade harjumuste juurde tagasi minna.

Paar nädalat tagasi nägi ilmavalgust Ott Leplandi uus singel "Kardan nagu tuld". Lepland rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et uus lugu on inspireeritud sisemistest vastuoludest, millega inimesed sageli kokku puutuvad.

"Ühest küljest tahame teha sporti, toituda tervislikult ja olla ühiskonnas eeskujulikud inimesed, aga samas meil on ka paralleelselt sellised pahelised pooled," avas ta.

Lepland tunnistas, et varem kuulus ta ise pigem nende hulka, kes otsisid pingeliste tööperioodide järel lõõgastust pidutsemisest ja alkoholist. "Mina olin pigem selline tüüp, kes kaldus sinna šnapsi ja peo poole," ütles ta.

Ühel hetkel mõistis ta, et ei suuda hoida tasakaalu kahe vastandliku eluviisi vahel. Seetõttu otsustas ta alkoholist täielikult loobuda. "Ma ei ole nüüd kaks ja pool aastat alkoholi tarbinud," märkis Lepland. "Ma olen täpselt selline inimene, kes peab valima ühe suuna."

Lepland tunnistas ka, et enam kui 15 aasta pikkuse karjääri jooksul on tulnud ette olukordi, kus ta on esinenud alkoholijoobes. "Aga mitte õnneks palju. Mõned korrad on ikka juhtunud selle 15–16 aasta jooksul," nentis ta.

Praegu ei näe ta enda sõnul põhjust varasemate harjumuste juurde naasta. "Ei taha või kuidagi ei ole sellist tunnet, et peaks nüüd jubedalt libastuma."